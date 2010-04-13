Эксперты: Необходимо возобновить работу Межотраслевого совета по вопросам развития информационного общества при Кабмине

Киев. 13 апреля. УНИАН. Эксперты подчеркивают необходимость возобновления работы Межотраслевого совета по вопросам развития информационного общества при Кабинете министров Украины, который бы возглавил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители Интернет- и IT-ассоциаций.

В частности, по словам президента Ассоциации «ІT-Украины» Игоря ЛИСИЦКОГО, сфера информационно-коммуникационных технологий Украины показывает стабильный рост в условиях финансово-экономического кризиса. Однако существует ряд проблемных вопросов, которые помогут решить создание позитивного имиджа Украины как государства, развивающего информационные технологии; реформа в отрасли подготовки кадров и образования в этой сфере; создание негосударственной системы пенсионного обеспечения и пр.

«Принцип солидарной ответственности положен нами в основу дальнейших шагов, и основным на этом этапе является обращение к правительству с просьбой создать конкретный механизм, который бы позволил эффективно коммуницировать нам – представителям бизнеса и представителям государства - для достижения наших целей. Таким механизмом нам видится Межотраслевой совет по развитию информационного общества, работу которого необходимо немедленно возобновить, и обновить его состав», - сказал И.ЛИСИЦКИЙ.

Как напомнила председатель правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Татьяна ПОПОВА, Межотраслевой совет по вопросам развития информационного общества при Кабмине был создан в январе 2009 г., его возглавил в то время первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ. «К сожалению, этот совет ни разу не собирался, видимо, стране было не до этого в преддверии выборов», - отметила она. По ее мнению, работу этого совета необходимо возобновить. «Государству необходимо сделать конкретные шаги для развития информационного общества в Украине. К примеру, нужно оживить работу Межотраслевого совета по вопросам развития информационного общества при правительстве. Это позволит скоординировать усилия государственного и частного секторов экономики с целью эффективного использования существующих ресурсов», - отметила Т.ПОПОВА. По ее словам, среди первоочередных задач, требующих решения, - совершенствование нормативно-правовой базы в информационной сфере, внедрение технологий электронного бизнеса и электронного правительства, повышение уровня информатизации всех отраслей экономики.

По словам и.о. председателя Государственного комитета информатизации Украины Андрея СЕМЕНЧЕНКО, Госкомитет выполняет координацию взаимоотношений бизнеса и власти в этой сфере, однако одного его недостаточно, учитывая проекты, которые будут развиваться в информационной сфере и в которых задействованы также международные организации. «Сегодня действительно есть необходимость в обновлении функционирования этого Межотраслевого совета. Мы подготовили соответствующие предложения в органы исполнительной власти, они пошли, как от комитета, так и от общественности. Именно такой орган именно с такими полномочиями, возглавляемый на самом высоком уровне, может решить межотраслевую координацию, координацию между органами государственной власти, местными органами самоуправления с международными фондами», - считает он.