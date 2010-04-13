Столичный профсоюз медработников настаивает, что КГГА пытается выселить его из арендованного помещения

Киев. 13 апреля. УНИАН. Киевский городской профсоюз работников здравоохранения настаивает, что власть столицы пытается выселить его из арендованного помещения по улице Тарасовской.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Лариса КАНАРОВСКАЯ и заведующий отделом по правовым вопросам, правовой инспектор труда профсоюза Сергей КУБАНСКИЙ.

Они продемонстрировали два документа: решение Киевского городского совета от 27 ноября 2009 года об изменении условий аренды и письмо Главного управления коммунальной собственности города Киева от 2 апреля с.г. в адрес профсоюза о вышеназванном решении Киевсовета.

Юрист профсоюза С.КУБАНСКИЙ объяснил, что, согласно решению Киевсовета, профсоюзу предлагают занять другие комнаты в этом же доме по улице Тарасовской. В то же время, вместо площади 243,5 кв. м им предлагается 176,3 кв. м, в том числе помещение актового зала, нуждающегося в существенном ремонте. По словам юриста, отремонтированные помещения, которые сегодня занимает профсоюз на условиях аренды с 1988 года, предлагается передать никому неизвестной благотворительной организации “Благотворительный фонд Святого Николая 2007”.

С.КУБАНСКИЙ заметил, что Киевсовет принимала это решение даже не сообщив о своих намерениях профсоюз, более того, работники профсоюза узнали о существовании такого решения только через несколько месяцев, 2 апреля, получив соответствующее письмо от Главного управления коммунальной собственности г. Киева.

Юрист убежден, что это решение Киевсовета не отвечает украинскому законодательству, поскольку были существенно изменены условия аренды.

Он сообщил, что профсоюз обратился в прокуратуру Киева с требованиями отреагировать на нарушение его прав как арендатора.

Также Киевский городской профсоюз работников здравоохранения обратились в фракцию Блока Кличко в Киевсоветеаде, и депутаты от блока уже зарегистрировали проект постановления об отмене решения. касающегося изменения условий аренды профсоюза. Городской профсоюз медицинских работников планирует также обратиться к другим политическим силам, представленным в Киевсоветеаде, с просьбой пересмотреть прошлогоднее решение на следующей сессии.

Л.КАНАРОВСКАЯ считает, что все эти действия вокруг профсоюза являются расправой за его активную позицию.

“Это расправа за то, что мы не молчали”, - сказала она, добавив, что на протяжении последних лет профсоюз вел активную борьбу с киевской властью из-за критического состояния дел в медицинской сфере столицы, отсутствие достаточного финансирования больниц, низкие заработные платы медработников и т. п.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Блок Кличко заявил, что столичная власть готовит политическую расправу над Киевским профсоюзом работников здравоохранения, пытаясь выселить его из занимаемого помещения.

12 апреля пресс-служба Киевской горгосадминистрации распространила комментарий начальника отдела аренды Главного управления здравоохранения, секретаря постоянной комиссии и медицинского обеспечения КГГА по рассмотрению вопросов аренды имущества лечебно-профилактических учреждений коммунальной собственности Киева Наталии ЩЕРБАНЬ, в котором она заявляла, что информация относительно выселения из арендованного помещения по улице Тарасовской, 6-а Киевского городского профсоюза работников здравоохранения, распространенная в средствах массовой информации, не отвечает действительности.