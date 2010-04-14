В 2009 году сумма заключенных лизинговых договоров сократилась в 3,8 раза – до 2,6 млрд. грн.

Киев. 14 апреля. УНИАН. По итогам 2009 года было заключено лизинговых договоров на общую сумму 2,6 млрд. грн., что в 3,8 раза меньше, чем в 2008 году.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Валентина ЛЕВЧЕНКО.

По ее словам, всего в прошлом году было заключено 3012 договоров по лизингу. Общая сумма действующих договоров на конец 2009 года сократилась на 5% по сравнению с концом 2008 года – 27,2 млрд. грн.

По словам члена совета директоров Украинского объединения лизингодателей, международного эксперта Петера ОБЕРАУЭРА, по итогам 2010 года будут заключены договора на сумму около 2,5 млрд. грн., а в следующем году на рынке возможен рост.

По его данным, европейский рынок лизинга в 2009 года составил 216 млрд. евро.

Участники рынка считают, что причинами падения рынка являются последствия экономического кризиса, а также проблемы на законодательном уровне, слабая защита права собственности лизингодателей, проблемы с поиском и изъятием имущества.

Как отметила исполнительный директор Украинского объединения лизингодателей Марина МУРГА, среди объектов лизинга наибольшим спросом, как и раньше, пользуются товары сферы транспорта (60% от общей стоимости объектов), строительства (около 11%) и сферы услуг (6%). Структура лизинга почти не изменилась по сравнению с 2008 годом, отмечается только отсутствие в 2009 году договоров по лизингу недвижимости, которые заключались годом ранее.

В то же время, отметил П.ОБЕРАУЭР, по структуре рынка лизинга в 2009 году прослеживается увеличение удельного веса сельскохозяйственной техники. Он считает, что по итогам текущего года доля договоров по сельхозтехнике может увеличится до 10,5%.