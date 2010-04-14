Киев. 14 апреля. УНИАН. Всеукраинское общественное движение «Коммунальный фронт» прогнозирует возможные массовые акции протеста в случае повышения коммунальных тарифов в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер «Коммунального фронта» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, основанием для таких прогнозов послужил анализ доходов населения и затрат на коммунальные услуги, проведенный фронтом. При этом, по словам В.ЯКОВЕНКО, для сравнения были проанализированы также соответствующие параметры в России и Киргизии, так как в России в начале года проходили акции протеста против повышения коммунальных тарифов, а в Киргизии внезапное их повышение стало одной из причин революции. Сравнение проводилось на примере семьи из двух человек, проживающей в «хрущевке» площадью 50 кв. м.

По данным лидера организации, результаты сравнения показали, что в России коммунальные тарифы поглощают 10-20% семейного бюджета (при среднем доходе), в некоторых городах РФ этот уровень достигает 30%. В Киргизстане до поднятия коммунальных тарифов ситуация была похожа на нынешнюю в Украине – нагрузка на бюджет семьи составляла около 15% в столице и 35% в других городах. «В украинских городах областного значения ситуация в среднем схожа, но в отдельных случаях коммунальный бюджет уже съедает до половины среднего дохода. Это уже тревожный знак – люди начинают роптать. Пока что они еще платят, но отдают деньги, скрипя зубами», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

При этом он подчеркнул, что в Киргизии бурный протест был спровоцирован резким одномоментным скачком коммунальных тарифов вдвое плюс общим политическим недовольством в стране и низкими доходами. «Если рост коммунальных тарифов будет резким, высока вероятность того, что народ Украины взбунтуется. И правительству следует принимать это во внимание и стараться любой ценой удержать ситуацию с тарифами в существующем русле. На фоне экономического кризиса и падения общего благосостояния повышение тарифов для существующей власти может стать самоубийством», - считает В.ЯКОВЕНКО.

Как отметил он, в частности, Киев уже направляется по этому пути, поскольку озвучивались планы о постепенном росте тарифов более чем в 2 раза.

Как подытожил В.ЯКОВЕНКО, чтобы удержать ситуацию, правительству ни в коем случае нельзя допускать повышения коммунальных тарифов, разве только в городах, где они существенно занижены.

По его словам, кроме того, ростом коммунальных тарифов могут воспользоваться некоторые политические силы, чтобы раскачать недовольство украинцев. В частности, по его мнению, такое возможно в Крыму.