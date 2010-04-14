Педагоги просят Президента поспособствовать разрешению конфликта вокруг ликвидации школы-интерната №3 в Киеве

Киев. 14 апреля. УНИАН. Педагоги и общественные активисты обращаются к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, органам прокуратуры и другим ответственным органам власти с требованием посодействовать отмене решения Шевченковского районного совета Киева о ликвидации школы-интерната №3 для одаренных детей-сирот и строительстве на территории этого учебно-воспитательного заведения элитного жилищного комплекса.

Об этом от имени педагогов и общественных активистов заявила председатель ОО «Защита прав ребенка» Нина ФЕДОРОВА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, в марте 2008 года Шевченковский райсовет принял решение о перепрофилировании школы-интерната №3, расположенного в парковой зоне по адресу: улица Саратовская, 20, и выделении земли на территории этого учебно-воспитательного заведения для строительства частным инвестором элитного жилищного комплекса.

«Расположенный в парковой зоне на территории 12 га интернат стал лакомым куском для инвесторов, которые всеми правдами и неправдами стремятся сделать бизнес. Вершиной цинизма является обнародование плана застройки упомянутой территории, который власть предержащие даже не скрывают”, - заявила Н.ФЕДОРОВА.

Общественный деятель сообщила, что это решение Шевченковского райсовета было опротестовано прокуратурой Киева, но процесс по фактической ликвидации школы-интерната продолжается.

“Еще до недавнего времени интернат был отчим домом для 350 воспитанников. Однако сегодня в заведении осталось всего девять. Показательно, что за последние три года сюда не направлен ни один ребенок”, - отметила Н.ФЕДОРОВА.

Педагоги и общественные активисты выступили с обращением к Президенту, органам прокуратуры и другим ответственным органам власти с требованием поспособствовать разрешению этого конфликта, не допустить ликвидации интерната, и создать на его базе общеукраинский центр для одаренных детей-сирот.