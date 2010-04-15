Платежные карты ПАО «БТА Банк» - ещё больше возможностей для клиента
Стараясь повышать уровень и статус своих услуг, «БТА Банк» активно развивает направление карточного бизнеса. Долгое время банк успешно сотрудничает с платежной системой Visa International, являясь её ассоциированным членом. А не так давно, расширяя спектр своих предложений, «БТА Банк» получил статус принципиального члена международной платежной системы (МПС) MasterCard Worldwide, и с мая 2010 банк начинает к картам МПС Visa International эмитировать карты МПС MasterCard следующих классов: Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold и MasterCard Business.
Начало работы с МПС MasterCard и увеличение ассортимента платежных карт является весьма значимым предложением для клиентов. Учитывая, что сегодня карты становятся универсальной валютой в любой точке мира, клиенты «БТА Банка» могут выбрать именно тот тип карты, который максимально соответствует их потребностям и стилю жизни.
По платежным картам среднего и премиального класса «БТА Банк» предлагает пакетное обслуживание: клиент оплачивает только годовое обслуживание карты и при этом получает ряд бесплатных дополнительных сервисов: зачисление средств из разных источников, получение денежных средств в банкоматах «БТА Банка», сети «Атмосфера» и сети банкоматов группы БТА за границей, SMS-сообщения о проведенных операциях по карте, ежемесячную рассылку выписки на электронный адрес клиента, выпуск дополнительных карт разного класса, возможность просматривать информацию по карточному счету в банкоматах и др.
К тому же для всех желающих получить международную платежную карту MasterCard от «БТА Банка» действует уникальное предложение: вместе с картой базового, среднего или премиум-класса банк открывает сберегательный счет. Этот счет позволяет клиенту получать дополнительную прибыль путем начисления процентов на остаток средств.
«Мы видим большие перспективы в карточном бизнесе, поэтому планируем ещё более активно развивать это направление. Работа с МПС MasterCard – один из первых шагов. Специалисты банка целенаправленно работают над созданием оптимальных условий для использования платежных карт. Мы гарантируем нашим клиентам выгодные условия и высокий уровень сервиса», - говорит Владимир МОСКАЛЕНКО, начальник Управления разработки и организации продажи продуктов.
* * * БТА Банк - стабильный универсальный банк с безупречной 18-летней деловой репутацией. Лицензия НБУ №25 от 09.02.2010 года. Согласно Закону Украины "Об акционерном обществе", с 28 января 2010 года «БТА Банк» изменил организационно-правовую форму с открытого акционерного общества на публичное акционерное общество, и является ПАО "БТА Банк". В этом году Рейтинговым комитетом агентства "Кредит-Рейтинг" принято решение об обновлении кредитного рейтинга и рейтинга надежности депозитов «БТА Банка». Тип кредитного рейтинга: долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале. Кредитный рейтинг «БТА Банка»: uaBBB. Прогноз кредитного рейтинга: стабильный. Что касается рейтинга надежности банковских вкладов, то «БТА Банк» опять получил твердую отметку 4, что характеризует «БТА Банк» как финансовое учреждение с высоким уровнем надежности.
В этом году Рейтинговым комитетом агентства "Кредит-Рейтинг" принято решение об обновлении кредитного рейтинга и рейтинга надежности депозитов «БТА Банка».
Тип кредитного рейтинга: долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале.
Кредитный рейтинг «БТА Банка»: uaBBB.
Прогноз кредитного рейтинга: стабильный.
Что касается рейтинга надежности банковских вкладов, то «БТА Банк» опять получил твердую отметку 4, что характеризует «БТА Банк» как финансовое учреждение с высоким уровнем надежности.