В Украине в апреле–мае пройдет Фестиваль британского образования

Киев. 15 апреля. УНИАН. В апреле–мае в Украине пройдет Фестиваль британского образования.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Центра британского образования Стивен КЛАРК.

Он отметил, что Фестиваль британского образования организован Центром британского образования при поддержке Посольства Великобритании в Украине, Британского совета, Министерства образования и науки Украины и «Рассел Групп», ведущей британской образовательной организацией, объединяющей около 20 лучших университетов Великобритании.

По словам С.КЛАРКА, фестиваль направлен на создание и развитие связей с академическими учебными заведениями Великобритании, а также на повышение уровня знаний украинских студентов по европейским стандартам образования. “Цель фестиваля - включение украинских студентов в информационное пространство европейских просветительских вопросов”, - отметил он.

Вице-президент Центра британского образования Елена ПУЗИКОВА подчеркнула, что в рамках фестиваля планируется провести презентации, круглые столы, а также дебаты на тему: “Образование в Великобритании. Что нужно знать украинским студентам”.

“Мы понимаем, что образованные по европейским стандартам молодые люди сегодня станут залогом расцвета Украины в будущем”, - сказала она.

По ее словам, фестиваль будет проходить на всей территории Украины.

Глава Департамента развития связей с учебными заведениями Владимир МАГДИЧ рассказал, что в рамках фестиваля Центр проводит встречи со студентами и школьниками непосредственно в учебных заведениях. “Мы идем в учебные заведения, но мы приглашаем детей и родителей в наш центр”, - отметил он.

Как известно, 19 британских университетов входят в 100 лучших университетов мира. Более того, четыре из них находятся в первой шестерке вместе с Гарвардом и Йелем.

Центр Британского образования предлагает профессиональные услуги украинским клиентам (академическим и корпоративным), которые желают учиться в ведущих учебных заведениях Великобритании.

Центр Британского образования практикует индивидуальный подход, поэтому детально готовится комплексная программа, создаваемая специально для каждого клиента, цель которой - способствовать планам клиента относительно образования и трудоустройства.