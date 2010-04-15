Центр британского образования объявляет конкурс среди школьников, победители которого поедут на учебу в Великобританию

Киев. 15 апреля. УНИАН. Центр британского образования объявляет конкурс среди украинских школьников, победители которого поедут на учебу в Великобританию.

Об этом сообщила вице-президент Центра британского образования Елена ПУЗИКОВА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, акция “Лучшее эссе английским языком – путь в будущее” будет проходить в рамках организованного центром Фестиваля британского образования. Школьникам предлагается написать на английском языке эссе на предложенные центром темы. В частности, “2012 – год футбола в Европе. Каким образом Украина может улучшить имидж страны в Европе и во всем мире благодаря Евро-2012?”, “Искусство и драматургия и их место в ХХІ веке высоких технологий”, “Высокотехнологичные секторы и наука – в чем их важность для Украины?”.

Е.ПУЗИКОВА сообщила, что конкурс продлится до 15 мая, все желающие должны отсылать свои произведения на электронный адрес Центра британского образования (westua2@live.ru). После завершения конкурса специальная комиссия из представителей Центра британского образования, Министерства образования и науки Украины и ведущей британской образовательной организации «Рассел Групп» определит победителя.

Глава Департамента развития связей с учебными заведениями Центра британского образования Владимир МАГДИЧ сообщил, что победители конкурса поедут на учебу в ведущие британские школы, в частности, получат стипендию на летние курсы английского языка в ведущие учебные заведения Великобритании

Президент Центра британского образования Стивен КЛАРК сообщил, что победители в трех номинациях поедут в школы в Веллингтоне (Wellington School) и Конкорде (Concord College), а победитель конкурса, который напишет лучшее эссе на футбольную тему, поедет в школу, созданную на базе английского футбольного клуба “Арсенал”. С.КЛАРК отметил, что победителем в этой номинации сможет стать лишь парень, поскольку в этой школе, кроме изучения английского языка, будут проходить тренировки по футболу при участии профессиональных тренеров клуба.

Е.ПУЗИКОВА отметила, что конкурс направлен на то, чтобы одаренные дети, несмотря на состояния их семей, смогли поехать в лучшие школы Великобритании.

Кроме того, по ее словам, Центр британского образования работает над созданием стипендий для талантливой украинской молодежи.

Как сообщалось, Фестиваль британского образования будет проходить в Украине в апреле–мае текущего года.