Стартовал всеукраинский конкурс фотографий «Заповедная Украина»

Киев. 15 апреля. УНИАН. С 15 апреля по 1 августа Государственная служба заповедного дела Украины и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине будут проводить всеукраинский конкурс фотографий «Заповедная Украина».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила эксперт проекта Программы развития ООН и Глобального экологического фонда «Укрепление управления и финансовой стойкости национальной системы природоохранных территорий в Украине» Елена СЕМЕНОВА.

Она отметила, что «Заповедная Украина» - это конкурс фотографий, сделанных в заповедных местах нашей страны: природных или биосферных заповедниках, национальных природных парках, региональных ландшафтных парках, заказниках, ботанических садах.

Предусматривается, что 5 лучших снимков будут отмечены дипломами победителя, специальными знаками отличия от Ассоциации природоохранных территорий Украины и жесткими дисками для хранения информации от партнера конкурса компании Samsung Electronics Ukraine. Десять следующих победителей получат дипломы участников. Одного из победителей выберут путем интернет-голосования посетители портала pfoto.bigmir.net, на котором участники конкурса будут размещать свои работы.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на соответствующей странице портала bigmir.net и загрузить свои фотографии. Если такой возможности нет, то фотоснимки можно направить по электронной почте или передать организаторам на диске. Детальную информацию о конкурсе можно получить на сайтах www.pzf.org и pfoto.bigmir.net.

Первый заместитель начальника Государственной службы заповедного дела Украины, президент ВОО «Ассоциация природоохранных территорий Украины» Николай СТЕЦЕНКО убежден, что конкурс является одним из системных мероприятий по пропаганде в обществе значения и сохранения природного многообразия. Он подчеркнул, что 7 июля впервые в истории Украины будет отмечаться профессиональный праздник – День работников заповедного дела.

«То есть государство специально учредило профессиональный праздник, учитывая заслуги и большой вклад в сохранение природы людей, работающих в заповедном деле», - отметил Н.СТЕЦЕНКО.

По его словам, в Украине около 7,5 тыс. объектов природно-заповедного фонда общей площадью более 3 млн. га, то есть 5,5% всей территории государства составляет природно-заповедный фонд, сохраняющий видовой состав живой природы.

«Это очень мало. Потому что в Европе средний показатель где-то 10-15%. У нас есть государственная программа, есть планы и мероприятия выйти именно на такой средний интегрированный показатель и обеспечить, таким образом, сохранение представителей животного, растительного мира», - подчеркнул Н.СТЕЦЕНКО. При этом он заверил, что Украина имеет для этого все возможности.

«Только в прошлом году был принят целый ряд указов Президента, и около 20 учреждений природно-заповедного фонда общегосударственного значения были созданы. Мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы реализовать эти указы Президента”, - добавил Н.СТЕЦЕНКО.