Стоимость вторичного жилья в Киеве к сентябрю может вырасти на 5-8% - эксперт

Киев. 15 апреля. УНИАН. Вторичное жилья стоимостью до 400 тыс. долл. в Киеве к сентябрю т.г. может подорожать на 5-8%.

Такой прогноз сделала генеральный директор агентства недвижимости (АН) «Благовест» Ирина ЛУХАНИНА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я думаю, что к сентябрю мы можем увидеть удорожание объектов недорогого сегмента (до 400 тыс. долл.) на 5-8%, увеличение количества сделок - на 8-12%», - сказала она.

Гендиректор агентства отметила, что к концу апреля ожидается активизация сделок на рынке недвижимости, на майские праздники может быть небольшой спад активности, которая снова возобновится в конце мая – первых числах июня.

По данным агентства, в первом квартале т.г. стоимость вторичного жилья по сравнению с первым кварталом 2009 года снизилась на 12,4% - до 2363 долл./кв.м.

При этом уровень капиталовложений в рынок недвижимости Киева в первом квартале т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, вырос на 13,7% - до 109 млн. долл.

По словам гендиректора АН, больше всего сделок по продажам жилья в первом квартале т.г. заключалось в сегменте до 100 тыс. долл. (60,5%).

И.ЛУХАНИНА отметила, что в первом квартале т.г. по сравнению с первым кварталом 2009 года количество сделок по продаже объектов недвижимости в сегменте до 100 тыс. долл. уменьшилось на 4%, в сегменте до 400 тыс. – выросло на 12%.

По данным гендиректора АН, в январе-марте т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, на вторичном рынке недвижимости количество сделок по аренде в сегменте до 3 тыс. долл. уменьшилось на 25,1% - до 880 сделок. На сегодня среди арендаторов пользуются спросом квартиры площадью от 70 до 150 кв. м.

«Самый дешевый объект, который был сдан за последние три месяца, – это квартира площадью 24 кв. м на Старой Дарнице стоимостью 272 долл.», - добавила она.

Справка УНИАН. АН «Благовест» было основано в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 9 филиалов агентства. Количество сотрудников компании - около 800 человек.