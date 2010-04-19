Выпускники-2010 ограничены в своих правах при поступлении в вузы - общественные организации

Киев. 19 апреля. УНИАН. Выпускники школ 2010 года ограничены в своих правах при поступлении в высшие учебные заведения по сравнению с выпускниками прошлых лет.

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители ряда общественных организаций.

«Выпускники 2010 года несколько ограничены в правах по сравнению с выпускниками предыдущих лет. Абитуриент 2010 года дискриминирован», - сказала председатель правления Общественной сети «Опора» Ольга АЙВАЗОВСКАЯ.

Она отметила, что в соответствии с изменениями вступления в вуз, выпускники 2008-2009 года имеют право не сдавать внешнее независимое оценивание в этом году и подавать сертификаты установленного образца в приемную комиссию для участия в конкурсе.

«Если бы вместо внешнего независимого оценивания были стандартные, традиционные для Украины предыдущих лет вступительные экзамены, возник ли бы вообще вопрос о том, чтобы результаты вступительных экзаменов предыдущих лет учитывались в следующие вступительные годы?”, - отметила О.АЙВАЗОВСКАЯ.

По ее словам, сертификаты о результатах ВНО в 2008 и 2009 годах отличались между собой. Если в 2008 году сертификаты имели защиту, то в прошлом году они были бумажными, которые хранились в единой базе данных Украинского центра оценивания качества образования, а в 2008 году абитуриент получал сертификат по каждому предмету.

«Одним из самых болезненных аспектов вступительной кампании является нововведение об учете среднего балла аттестата по 200-балльной шкале. Вполне понятна логика этого новшества - повышение авторитета учителей, качества знаний учеников, их мотивационное поощрение к общей образованности. Много споров вызывает и его процентная доля при вступлении по отношению к результатам ВНО. Но наиболее провокационным по нашему мнению является то, что норма введена в конце учебного года. Ведь еще в начале года выпускники-2010 были сориентированы только на сдачу тестов, соответственно, исправить оценки “запущенных” предметов можно, в подавляющем большинстве, путем открытого или скрытого взяточничества», - считает руководитель программ Комитета избирателей Украины Наталия ЛЫННИК.

По ее мнению, в связи с этим нововведением выпускникам будет очень трудно наверстать программу, ведь учащиеся не готовились к тому, что при вступлении в высшие учебные заведения будет учитываться аттестат. Кроме того, это может стать началом возвращения коррупционных схем в среднюю школу.