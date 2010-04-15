Общественные организации требуют от Кабмина запретить продажу наркосодержащих курительных смесей

Киев. 15 апреля. УНИАН. Общественные организации "Качество жизни", "Движение противодействия наркомании и наркокоррупции", Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, Интернет партия Украины требуют от Кабинета министров запретить продажу наркосодержащих курительных смесей "Бомбей", "Spice" и других.

Соответствующее заявление сегодня на пресс-конференции в УНИАН огласил депутат Одесского горсовета, руководитель общественной организации "Качество жизни" Алексей ГОНЧАРЕНКО.

По его словам, названные смеси, созданные на основе шалфея, голубого лотоса, гавайской розы с обработкой синтетическими каннабиоидами "являются аналогами марихуаны, но гораздо более сильного действия".

В подтверждение своих слов А.ГОНЧАРЕНКО привел заключения исследований зарубежных ученых, которые, по его словам, пришли к выводу, что "дурманящий эффект курительных смесей обусловлен наличием в них синтетического каннабиоида JWH-018, которое в пять раз активнее тетрагидроканнабинола, который является основой марихуаны".

Продолжая тему, депутат отметил, что сегодня в результате пикетирования Кабинета министров Украины активистам общественных организаций удалось встретиться с представителями правительства, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел и получить от них гарантии о внесении в ближайшее время дополнений в законодательство, которые запретят реализацию указанных курительных смесей в Украине.