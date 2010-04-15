30 апреля состоится церемония награждения лауреатов премии «Чудо-ребенок 2010»

Киев. 15 апреля. УНИАН. 30 апреля в Киеве во дворце “Украина” состоится церемония награждения ежегодной всеукраинской премией “Чудо-ребенок”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал автор идеи премии, председатель организационного комитета Виктор НОВИКОВ.

Он рассказал, что к участию в премии были приглашены дети в возрасте от 4 до 13 лет, которые имеют уникальные, особенные способности, необычные умственные или физические способности, владеют феноменальной интуицией или памятью, даром предвидения. По его словам, целью конкурса является найти детей с такими способностями и предоставить им возможность для дальнейшего развития. Председатель оргкомитета отметил, что премия имеет 5 номинаций, среди которых самый умный, самый спортивный, самый творческий, самый удивительный, самый героический.

В.НОВИКОВ рассказал, что конкурс проходит в 3 этапа. На первом из них потенциальные участники направили до 31 декабря прошлого года в организационный комитет заполненные анкеты и материалы. Комитет рассмотрел их и оценил по 5-балльной шкале. 10 лучших участников в каждой номинации были приглашены во второй этап конкурса. На этом этапе уже жюри оценивает материалы участников, а также путем Интернет-голосования их оценивают все желающие. По общему подсчету баллов (оценка жюри и Интернет-голосования) определяются финалисты премии (по 3 участника в каждой номинации). На третьем этапе конкурса победители премии определяются путем оценивания членами жюри показательных выступлений финалистов конкурса. В этом году финал конкурса состоится 30 апреля во дворце “Украина”.

Председатель оргкомитета также отметил, что на конкурс было подано свыше 3,5 тыс. анкет. По его словам, перед жюри стоит сложная задача выбора победителей, поскольку достойных кандидатов очень много. Он добавил, что за первое место размер денежной премии будет составлять 3,5 тыс. гривен, за второе – 3 тыс. гривен, за третье – 2,5 тыс. гривен. По словам В.НОВИКОВА, также в этом году победители и призеры премии получат подарки от спонсоров конкурса.

Председатель жюри конкурса народная артистка Украины Ольга СУМСКАЯ сказала, что каждый ребенок по-своему талантлив и задача взрослых - увидеть и помочь развить этот дар. “Талантливый ребенок обязательно должен быть замечен и отмечен”, – подчеркнула она.