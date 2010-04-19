Более 20 общественных организаций земельной сферы 12 мая проведут всеукраинскую акцию протеста

Киев. 19 апреля. УНИАН. Более 20 общественных организаций земельной сферы 12 мая т.г. проведут всеукраинскую акцию протеста с требованием уволить главу Государственного комитета по земельным ресурсам Украины Олега КУЛИНИЧА.

Об этом сообщил глава Профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины Дмитрий ФИЛИПЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы собираемся 12 мая в 10 утра под областными управлениями Госкомзема провести всеукраинскую акцию протеста. В этой акции предположительно будут участвовать от 100 до 300 человек в каждом городе», - сказал он.

Д.ФИЛИПЧУК отметил, что среди основных требований протестующих – увольнение главы Госкомзема О.КУЛИНИЧА. При этом он добавил, что за состояние земельной отрасли за время руководства О.КУЛИНИЧА должен нести ответственность блок Литвина, поскольку он назначался на должность главы ведомства по квоте данной политической силы.

В свою очередь президент ассоциации «Земельный союз Украины» Андрей КОШИЛЬ отметил, что за последнее время в структуре Госкомзема было уволено 124 специалиста, из которых 67 имели стаж работы в государственной землеустроительной службе. Вместо уволенных были приняты на работу 176 специалистов, их которых только один с опытом работы в землеустроительной организации.

«Люди, которые ставятся на места в Госкомземе, не являются землеустроителями. Это учителя, инженеры и т.д.», - добавил он.

При этом А.КОШИЛЬ обратил внимание на инструкцию о выносе земельных участков в натуре, размещенную на сайте Госкомзема. По его мнению, принятие этой инструкции откроет новые возможности для коррупции при приватизации земель.

А.КОШИЛЬ пояснил, что если до сих пор границы участков в натуре обозначались подручными средствами, в том числе колышками, то сейчас появилась новая идея – «изготавливать колышки в Киеве, их нумеровать и продавать людям». При этом предприятие, которое будет устанавливать колышки, будет определяться решением руководства Госкомзема.

По оценкам президента ассоциации, проведения таких работ требуют около 10 млн. земельных участков.

«Это коснется всех граждан в Украине, которые занимаются приватизацией земельных участков. Мы подсчитали, что в Киевской области удорожание приватизации земельного участка будет минимум на 1 тыс. долл.», - сказал он.

Вместе с тем глава Ассоциации землеустроителей и геодезистов Украины Игорь ПОСТАНОВСКИЙ отметил, что новые лицензионные условия на проведение работ по землеустройству, землеоценочных работ, которые вступили в силу с 1 января 2010 года, «работают вне правового поля Украины».

«Эти лицензионные условия выписаны таким образом, что их выполнить невозможно», - добавил он.

В то же время, по словам главы ассоциации, Госкомземом проводятся проверки землеустроительных организаций, которыми в основном являются субъекты малого бизнеса. «Фактически новые лицензионные условия – это очередная коррупционная схема», - сказал И.ПОСТАНОВСКИЙ.

Д.ФИЛИПЧУК также отметил, что в результате правительственной программы по бесплатному оформлению и выдаче государственных актов на право собственности на землю (постановление Кабмина №844) вместо декларированных 6,5 млн. госактов было изготовлено не более 500 тыс. госактов. При этом частные землеустроительные организации заставляли выполнять работы бесплатно под угрозой лишения лицензий.