Канадский инвестор Дерриксон намерен обратиться в суды для защиты своих прав собственности в Украине

Киев. 20 апреля. УНИАН. Гражданин Канады Рональд ДЕРРИКСОН, который инвестировал в украинскую экономику более 10 млн. долл., намерен обратиться в суды для защиты своих прав собственности. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Р.ДЕРРИКСОНА, с 2004 года он инвестировал деньги в украинскую экономику, в частности, в два предприятия - ООО «Унирем-Агро» и ООО «Унирем-Ойл», в которых владел более 70% акций. Инвестиции в размере около 10 млн. долл. были направлены на строительство элеватора в Днепропетровской области. Кроме того, предприятия обрабатывали около 7 тыс. га земли.

Однако, сообщил он, его партнер по бизнесу Виктор Ф. продал основные активы предприятий, а поступления от продажи имущества вывел путем покупки устаревшей техники, которая была переоценена в пять раз. На протяжении шести месяцев после этого оба предприятия были доведены до банкротства. При этом Р.ДЕРРИКСОН сообщил, что несмотря на то, что он является мажоритарным акционером, продажа имущества с ним не согласовывалась. «Это был рейдерский захват», - заявил Р.ДЕРРИКСОН.

Юрист Р.ДЕРРИКСОНА, партнер юридической фирмы «ОМП» Николай ОРЛОВ заявил, что имущество выводилось поспешно и по типичным рейдерским схемам. Для защиты интересов инвестора юридическая компания намерена обратиться к руководству государства с ходатайством о максимально скором рассмотрении и расследовании этого дела. Кроме того, материалы будут переданы в суды и компетентные органы.

Руководитель коммерческого отдела посольства Канады в Украине Майкл РЕШИТНИК заявил, что правительство Канады сделает все для того, чтобы быть уверенным, что «это будет открытый и прозрачный процесс».

При этом Р.ДЕРРИКСОН заявил, что планировал инвестировать еще около 110 млн. долл. в строительство предприятия по производству биотоплива, однако на сегодня заморозил этот проект и рассматривает возможность перенесения его в другую страну