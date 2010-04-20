В Доме кино сегодня состоится премьера документального фильма "Богдан Хмельницкий"

Киев. 20 апреля. УНИАН. Сегодня в столичном Доме кино состоится премьера документального фильма «Богдан Хмельницкий», подготовленного в рамках телевизионного проекта “Игра судьбы”, который выходит на “5-м канале”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил автор и режиссер фильма “Богдан Хмельницкий”, генеральный продюсер телепроекта "Игра судьбы" Василий ВИТЕР.

“В фильме “Богдан Хмельницкий” представлена история личной жизни гетмана Украины по обе стороны Днепра на фоне его славных побед и досадных поражений”, - отмечается в анонсе ленты.

По словам В.ВИТЕРА, эта премьера посвящена 5-й годовщине сериала "Игра судьбы", производства студии ВИАТЕЛ.

Он подчеркнул, что за пять лет снято 89 фильмов о пятидесяти героях. “Это украинцы и не украинцы, которые сделали добро для украинской земли, для народа Украины”, - подчеркнул В.ВИТЕР. Это и выдающиеся литераторы, в том числе Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Оноре де Бальзак, Михаил Булгаков; и гетман Иван Мазепа, и композитор Николай Лысенко и многие другие. В.ВИТЕР подчеркнул, что это лишь небольшой перечень тех, о ком бы студия хотела снять фильм.

В.ВИТЕР отметил, что телепроект не финансируется государством, несмотря на очевидный культурно-просветительский характер проекта. Сериал снимается за счет собственных средств, и из-за ограниченности бюджета часто коллектив не может воплотить все существующие сценарии о выдающихся украинцах. Потому студия открыта к сотрудничеству с меценатами и спонсорами, которые хотят поддержать украинскую культуру.

Документальный сериал рассказывает загадочные, интригующие истории из личной жизни известных людей, которые жили на украинской земле, и украинцев, разнесенных по всему свету. “Истории любви. Истории восхождения на олимп славы, или неожиданные повороты судьбы. Элегантный, изысканный рассказ о малоизвестных фактах из жизни известных людей в украинской культуре, искусстве, науке», - отмечают его авторы.

Ведущая сериала "Игра судьбы" Наталия СОПИТ призналась, что для нее эти пять лет промелькнули, как пять дней. Она выразила надежду, что “магическое совпадение цифр” - 5 лет, “5-й канал”, 50-й фильм - даст новый толчок развитию телепроекта. Она призвала всех неравнодушных приобщаться к их проекту – помогая с идеями для фильмов, предоставлением интересных исторических материалов, написанием сценариев, а также оказанием финансовой помощи.

Показ начнется сегодня в 18.30 в Красном зале Дома кино (ул. Саксаганского, 6).