«Югозаптрансстрой» в мае введет в эксплуатацию жилкомплекс на Соломенке в Киеве

Киев. 20 апреля. УНИАН. Девелоперская компания «Трест «Югозаптрансстрой» (ЮЗТС) в мае текущего года планирует ввести в эксплуатацию жилищный комплекс по ул. Соломенской, 15а в Киеве.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель наблюдательного совета компании ЮЗТС Владимир ГУСАКОВ.

По его словам, на сегодняшний день работы по строительству дома закончены, работает комиссия по приему дома в эксплуатацию. Через два месяца планируется оформлять приобретенные квартиры в собственность.

В.ГУСАКОВ добавил, что из 220 квартир в доме не продано 6 квартир (пентхаусов площадью от 220 кв. м). Стоимость 1 кв. м в жилкомплексе составляет 11,9 тыс. грн./кв.м.

Как сообщал УНИАН, жилая площадь комплекса составит 43,5 тыс. кв. м. В комплексе предусмотрены встроенные офисные помещения, магазин ювелирных изделий.

Девелоперская компания "Трест "Югозаптрансстрой" (Киев) занимается строительством объектов промышленного и общественного назначения, жилищным строительством и строительством коммерческой недвижимости.