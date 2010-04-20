«Югозаптрансстрой» в декабре введет в эксплуатацию первые очереди двух жилкомплексов в Киеве

Киев. 20 апреля. УНИАН. Девелоперская компания «Трест «Югозаптрансстрой» (ЮЗТС) в декабре текущего года планирует ввести в эксплуатацию первую очередь жилкомплекса по бульвару Дружбы Народов, 14-16 и первый пусковой комплекс жилого комплекса по ул. Щорса, 44 в Киеве.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Наблюдательного совета компании ЮЗТС Владимир ГУСАКОВ.

По его словам, первая очередь жилкомплекса по бульв. Дружбы Народов, 14-16 включает три секции площадью 18 тыс. кв. м на 200 квартир, а также детский сад на 90 мест. Стоимость 1 кв. м в жилкомплексе составляет 14,4 тыс. грн./кв. м.

Начало строительства второй очереди жилкомплекса из двух секций запланировано на начало 2011 года.

Третья очередь предусматривает строительство офисного здания. Начало его строительства намечено по завершению второй очереди жилкомплекса.

Всего комплекс включает пять секций жилой площадью 50 тыс. кв. м, офисные помещения площадью 6-10 тыс. кв. м, а также 4-уровневый паркинг.

В.ГУСАКОВ сообщил, что в декабре также планируется ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс жилого комплекса по ул. Щорса, 44, состоящий из двух секций общей площадью 39,5 тыс. кв. м на 350 квартир. На сегодня готовность объекта составляет 75-77%. Из 350 квартир в комплексе не реализовано 53 квартиры. Стоимость 1 кв. м в жилкомплексе составляет от 16 тыс. грн./кв. м.

Он уточнил, что третья секция первого пускового комплекса на сегодня готова до 16 этажа. В этом году планируется завершить ее строительство с тем, чтобы сдать в эксплуатацию в 2011 году. Строительство четвертой и пятой секций займет еще два года, а офисный блок планируется начать строить после завершения жилой части комплекса. Строительство паркинга будет вестись параллельно с застройкой жилья.

Всего комплекс рассчитан на пять жилых секций и отдельно стоящее офисное здание с поликлиникой. Общая площадь комплекса составит 140 тыс. кв. м., жилая – 76 тыс. кв. м.

В.ГУСАКОВ выразил уверенность в том, что жилкомплексы будут достроены в запланированные сроки благодаря вхождению компании в группу с банком «Таврика» и, как следствие, стабильному финансированию строительства.

Как сообщал УНИАН, девелоперская компания «Трест «Югозаптрансстрой» в 2010 году намерена инвестировать в развитие жилищных проектов в Киеве около 200 млн. грн.

Справка УНИАН. Девелоперская компания "Трест "Югозаптрансстрой" (Киев) занимается строительством объектов промышленного и общественного назначения, жилищным строительством и строительством коммерческой недвижимости.