Оппозиция прибегнет к акциям протеста, если власть сдаст интересы страны в обмен на дешевый газ – Тарасюк

Киев. 20 апреля. УНИАН. Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, министр иностранных дел оппозиционного правительства Борис ТАРАСЮК заявляет, что оппозиция прибегнет к акциям протеста, если власть пойдет на сдачу национальных интересов ради снижения цены на российский газ.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Если власть будет прибегать к методам, приводящим к серьезному вреду национальным интересам, я думаю, что мы будем находить другие формы противодействия, в том числе массовые акции”, - сказал он.

По словам Б.ТАРАСЮКА, новая власть беспокоится не об уменьшении цены на газ для населения, а об уменьшении цены на газ для предприятий, которые контролируются Партией регионов. По его мнению, не стоит ожидать, что Россия пойдет на значительное уменьшение цены.

Б.ТАРАСЮК не исключает, что за снижение цены на газ Россия может выдвинуть условие - вступление Украины в Таможенный союз, в результате чего наше государство будет терять ежегодно более 1 млрд. грн. Еще одним условием, по его словам, может стать интеграция Украины в СНГ, отказ от членства в НАТО, отказ от собственных национальных ценностей и исторической памяти, отказ от внешнеполитической идентичности, которая будет включать отказ от позиции Украины как регионального лидера.

Кроме того, добавил народный депутат, также РФ может потребовать от руководства Украины в обмен на снижение цены на газ пролонгацию базирования ЧФ РФ в Крыму.

Угрозы, по мнению Б.ТАРАСЮКА, могут ожидать и атомную энергетику. В частности, по его словам, Россия может потребовать интеграции нашей атомной энергетики в российскую ядерную отрасль, а также отказаться от контракта с американской компанией WestingHouse о закупке ядерного топлива для украинских атомных электростанций и подписать соглашение о строительстве завода по обогащению урана с российской компанией ТВЭЛ на условиях паритетности собственности. Также Россия может потребовать разрешить ей строительство двух энергоблоков ХАЭС с последующим совладением и вывоз в Россию высокообогащенного урана.

Кроме того, Б.ТАРАСЮК считает, что одним из элементов торга является возможная интеграция украинского концерна “Антонов” в российскую авиапромышленность.

“Предусматривается, что соглашение будет подписано до 1 августа. В этом соглашении предусматривается, что украинский концерн “Антонов” принимает участие в учредительном капитале открытого акционерного общества “Объединенная авиастроительная корпорация” путем внесения 50%+1 акция. Здесь также предусматривается, что наблюдательный совет будет возглавлять россиянин”, - сказал народный депутат.

Россия, по его словам, может претендовать и на доступ к украинским стратегическим промышленным объектам. В частности, предусматривается участие российских бизнес-структур в приватизации Одесского припортового завода, концерна “Стирол”, “Лугансктепловоза”, добавил Б.ТАРАСЮК.

“Предусматривается также, что Россия получит обратно в свою собственность Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, и будет иметь совладение на “Мотор-Сечи» и харьковском “Турбоатоме”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он заметил, что Россия в обмен на снижение цены на газ будет предлагать Украине создать газотранспортный консорциум с передачей в его управление украинской ГТС, передать в концессию украинские газохранилища, получить прямой доступ к внутреннему украинскому рынку газа, а также участие российских предприятий в приватизации облгазов.

“Кроме того, украинская власть ничего другого не придумала, как пообещать России увеличение объемов импортируемого газа, и такой объем предусматривается увеличить до 8,3%”, - сказал он.

Б.ТАРАСЮК, отметил, что оппозиция на законодательном уровне намерена противостоять таким намерениям власти, которые означают сдачу национальных интересов.

“Мы уже готовим соответствующие проекты постановлений, законопроекты, и все эти моменты будут учтены в наших предложениях к проекту Госпрограммы социального и экономического развития на 2010 год”, - добавил он.