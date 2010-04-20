Столичные владельцы МАФов просят городскую власть передать районам право выдавать разрешение на установление киосков

Киев. 20 апреля. УНИАН. Столичные предприниматели - владельцы малых архитектурных форм просят городскую власть передать районным госадминистрациям и советам право выдавать разрешение на установление киосков, а также отмечают необходимость внесения изменений в законодательство относительно земельных отношений.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители общественных организаций “Правозахист” и “Гражданский Корпус”, которые защищают права малого и среднего бизнеса и насчитывают более 1 тыс. предпринимателей - владельцев МАФов (с общим количеством около 5 тыс. работников).

Ситуацию относительно МАФов, сложившуюся в Киеве на сегодняшний день, предприниматели считают уничтожением малого и среднего бизнеса.

Они настаивают на установлении честных “правил игры” относительно получения разрешений на размещение МАФов, в частности создание прозрачной системы оформления соответствующих документов.

“Фактически киевская власть отдала властные полномочия нескольким коммерческим структурам, хотя эти коммерческие структуры являются коммунальными предприятия – это КП “Киевское инвестиционное агентство” (КИА) и КП “Благоустройство”. Фактически они используются для выкачивания средств из предпринимателей. Мы считаем целесообразным вернуть полномочия районным советам, районным администрациям, которые ближе к предпринимателям, которые лучше знают ситуацию в районах, чтобы любым образом предотвратить монополизацию этого рынка”, – заявил юрисконсульт ОО “Гражданский Корпус” Виктор КОБЫЛЯНСКИЙ.

Он отметил, что на сегодняшний день в столице происходит массовый демонтаж киосков предпринимателей, среди которых значительная часть тех, чьи документы сейчас находятся на переоформлении, и эта процедура заторможена из-за бездеятельности чиновников – “искусственно затягивается оформление документации”. В результате, по словам В.КОБЫЛЯНСКОГО, фактически сегодня происходит незаконная конфискация имущества предпринимателей, а не благоустройство города при демонтаже временных сооружений.

“Конституция Украины гарантирует нерушимость права собственности, гарантирует, что никто не может быть лишен права собственности иначе, чем в случаях, предусмотренных законом. Вместо этого мы имеем утвержденные Киевсоветом правила благоустройства, которые как раз предусматривают возможность проведения демонтажа временных сооружений, установленных без надлежащих разрешений”, - сказал В.КОБЫЛЯНСКИЙ.

При этом он обратил внимание, что демонтаж киосков и всего имущества, которое находится в них, происходит без описания, что не гарантирует предпринимателям возможности его возвращения. Более того, по информации правозащитника, демонтированные киоски вывозят на штрафплощадку на ул. Богатырскую, но плата за хранение, которую требуют там, “очень часто в разы превышает стоимость самого киоска, не говоря уже о том, что происходит разрушение этих МАФов, когда во время демонтажа некоторые из них разрезают на куски”.

Таким образом, отметил В.КОБЫЛЯНСКИЙ, предприниматель остается без своей частной собственности или из-за огромной суммы денег, которую требуют за выдачу МАФа, или из-за полного уничтожения объекта частной собственности без всяких судебных решений.

“Мы считаем, что в данной ситуации просто какое-либо наведение порядка является невозможным. Нужны изменения в нормативных актах, изменения в законодательстве”, - отметил юрисконсульт.

Представитель ГО “Правозахист” Александр ПОДГОРНЫЙ в свою очередь добавил, что ситуация сегодня является критической, потому что работники Министерства внутренних дел заняли позицию “в разрез правовых аспектов”. “То есть позицию, которую занимают коммерческие структуры в Киеве – КИА и КП “Благоустройство”, – сказал он.

Правозащитник уверен, что действия городской власти связаны с “банальным переделом собственности”.

“Площади, которые сейчас высвобождаются в Киеве, будут заняты в ближайшее время... Сейчас происходит чистка от МАФов под временные сооружения новых конкретных “нужных” людей”, - заявил А.ПОДГОРНЫЙ.

Он убежден, что ситуация в городе с массовым демонтажем МАФов стала возможной из-за того, что разрушена старая система документооборота в разрешительной сфере, и теперь “можно ставить МАФы хоть на голове, потому что сейчас все решают деньги”.

А.ПОДГОРНЫЙ отметил, что предприниматели будут требовать введения моратория на установление новых МАФов, а также прозрачного формирования цен на получение разрешений, поскольку сейчас эта схема в ценовой политике вообще не понятна и не фиксирована.

Председатель ГО “Правозахист” Геннадий ЧЕРЕВКО выразил надежду, что сейчас в Киеве выстраивается новая вертикаль власти в указанной сфере: в частности, изменен заместитель мэра, которое курирует направление (Дениса БАССА сменил Виктор СИВЕЦ), изменены руководители Главного управления по благоустройству и директора КП “Благоустройство”.

“Пока не известно, как будет действовать эта новая власть, но хотелось бы верить, что не повторится то, о чем мы сегодня говорим”, - сказал он.

По информации правозащитников, за последние полгода около 100 писем о помощи по решению упомянутой проблемы были отправлены предпринимателями столицы в различные государственные инстанции.