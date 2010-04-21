Общественная организация «Инсайт» разработала рекомендации по защите прав трансгендерных людей

Киев. 21 апреля. УНИАН. Общественная организация “Инсайт” на основе проведенных исследований разработала рекомендации для государственных, общественных и профессиональных организаций по защите прав трансгендерных людей.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН глава организации Анна ДОВГОПОЛ.

По ее словам, в ходе исследования, проведенного в 2009 году, были собраны эмпирические данные о жизни трансгендерных людей в Украине.

А.ДОВГОПОЛ отметила, что исследование проводилось с целью привлечь внимание общественности и государства к проблемам этой категории людей. В исследовании приняли участие 37 человек в возрасте от 18 до 51 года из 12 областей Украины. С трансгендерами были проведены интервью, направленные на определение сложностей, с которыми они сталкиваются в различных сферах жизни. Интервью включали личные истории, случаи дискриминации, проблемы, связанные со здоровьем и медицинской помощью, а также оценку потребностей трансгендерных людей.

А.ДОВГОПОЛ отметила, что кроме разработки рекомендаций для государственных, общественных и профессиональных организаций, деятельность которых имеет отношение к трансгендерам, будет разработан план действий по защите прав трансгендерных людей.

Как отметил координатор программы по работе с трансгендерами ОО “Инсайт” Тимур ЛЫСЕНКО, согласно результатам исследования, типичными проблемами трансгендеров являются: отсутствие информации о трансгендерности, затрудненный доступ как к общим услугам здравоохранения, так и к специализированной медицинской помощи, сложный процесс разрешения на смену (коррекцию) пола и юридические трудности, сваязанные с оформленим документов, удостоверяющих личность.

Кроме того, по словам Т.ЛЫСЕНКО, большинство опрошенных заявили о дискриминации в той или иной форме. В подавляющем большинстве случав это дискриминация на рабочем месте. Также часто дискриминация встречается в сфере здравоохранения.

По словам Т.ЛЫСЕНКО, для решения этих проблем необходима государственная поддержка, в частности, для принятия мер, направленных на внедрение ускоренных и прозрачных процедур по изменению имени и пола трансгендерных людей, разработку нового алгоритма смены документов, предоставление квалифицированной медицинской, психологической и юридической помощи.

Психиатр-сексопатолог Феликс ТРУЖНИКОВ считает, что необходимо создавать медико-психологические службы и медицинские центры (особенно в регионах) и вводить в программу подготовки медицинских специалистов спецкурсы по трансгендерной тематике. Кроме того, по его словам, необходимо проводить работу по изменению общественного сознания, преодолению трансфобии и искоренению стигматизации и дискриминации трансгендерных людей.

А.ДОВГОПОЛ также сказала, что на запрос организации в Министерстве здравоохранения сообщили, что с 2007-го по 2009 год в Украине сменили пол 15 человек, подали заявки на смену пола 22, получили разрешение 20 человек.

*** Трансгендер - общий термин для обозначения людей, чья гендерная идентичность не соответствует полу, определенному при рождении.

ОО “Инсайт” - украинская негосударственная организация, созданная в 2007 году з целью улучшения качества жизни людей с гомосексуальной, бисексуальной ориентацией и трансгендерной идентичностью.