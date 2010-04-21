Объединение “Правое дело” выступает против инициативы Януковича относительно обогащенного урана

Киев. 21 апреля. УНИАН. Объединение “Правое дело”, в состав которого входят 18 общественных организаций, выступает против инициативы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно передачи Украиной высокообогащенного урана другой стороне.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор объединения “Правое дело” Олег ВИТОВИЧ.

По его словам, членам объединения не понятно, что имел в виду В.ЯНУКОВИЧ под передачей 90 кг урана, поскольку его рыночная цена превышает 1 млрд. дол., а предложенная компенсация составляет около 200 млн. дол., и то, очевидно, в виде кредитов.

Кроме того, добавил О.ВИТОВИЧ, члены объединения возмущены самой логикой принятия этого решения, а также возможностью передачи этого сырья России, поскольку эта страна не может гарантировать ядерную безопасность, потому что сама постоянно находится под угрозой терроризма.

“Передача стратегических материалов двойного назначения государству, политики и должностные лица которого постоянно угрожают Украине, определяется нами однозначно как предательство. За такие действия нужно отвечать перед законом”, - сказал О.ВИТОВИЧ.

Он заметил, что в случае реализации этой инициативы будет нанесен непоправимый вред отечественной науке, фундаментальным исследованиям, научно-техническому потенциалу, а также Украина навсегда лишится возможности создания собственного ядерного оружия.

Кроме того, по словам О.ВИТОВИЧА, требует объяснения и тезис В.ЯНУКОВИЧА относительно возвращения в Украину отработанных ядерных материалов. “Если Президент ЯНУКОВИЧ пытается сделать жителям Киевского или другого региона подарок в виде хранилища, то об этом нужно говорить откровенно”, - сказал координатор объединения. При этом он добавил, что Украина должна иметь собственное ядерное оружие. “Лишь наличие последнего может обеспечить гарантии нашей независимости, территориальной целостности и задекларированный в Конституции внеблоковый статус Украины”, - сказал О.ВИТОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в США Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана, которого достаточно для создания ядерного оружия.

В совместном заявлении глав держав, обнародованном по результатам встречи, отмечается, что Президент США Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины избавиться от всех запасов высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.

Украинская оппозиция резко раскритиковала такое решение В.ЯНУКОВИЧА. Юлия ТИМОШЕНКО, в частности, заявила, что оно унижает Украину и украинских ученых, исключает страну из конкурентной среды, поскольку государство потеряет возможность осуществлять научные исследования в ядерной области.