«БТА Банк» развивает кредитные программы

После финансового кризиса кредитование отошло на самые дальние позиции. Банки активно старались сохранить свои резервы и хоть как-то удержаться на плаву. Тем не менее, «БТА Банк» еще с начала 2009 года возобновил кредитование физических лиц.

Так, клиенты банка могут оформить кредиты на покупку автомобиля и недвижимости, а также на покупку первичной недвижимости под залог уже имеющейся. Развивая это направление, с 4-го квартала 2009 года «БТА Банк» предлагает оформить кредит на эти объекты по новой кредитной программе – «Валютно-индексированному кредиту».

Условия «Валютно-индексированного кредита» просты и прозрачны: кредит выдается в гривне по ставке от 16,5% годовых, при этом в случае падения официального курса гривни к доллару США, установленного НБУ в день оплаты платежа по кредиту, в сравнении с курсом НБУ в день получения кредита, заёмщик оплачивает комиссию, которая рассчитывается как сумма платежа по кредиту, скорректированная на индекс изменения курса. «Валютно-индексированный кредит» позволяет клиенту не переоценить свои возможности, а реально оценить возможность в будущем погашать кредит.

Таким образом, учитывая, что рыночная позиция по кредитам находится на уровне 25-27% годовых, «БТА Банк» дает возможность клиентам экономить на процентах, получив кредит по ставке от 16,5% годовых.