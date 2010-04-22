Профсоюзы выступают за доработку проекта Госпрограммы экономического и социального развития Украины на 2010 год

Киев. 22 апреля. УНИАН. Профсоюзы выступают за совершенствование проекта Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год.

Как отметил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН глава Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) Мирослав ЯКИБЧУК, в частности, профсоюзы отмечают необходимость доработать семь основных направлений в проекте программы.

По его словам, в проекте программы нечетко определены показатели социального развития. «Мы тут не видим никаких реальных цифр, которые показывают, на сколько можно улучшить показатели, например, по заработной плате, какие параметры заложены в этих показателях, каковы критерии оценки эффективности социальной программы», - отметил глава НФПУ. Кроме того, нет показателей по квартальному росту минимальной заработной платы, пенсионных выплат. По словам М.ЯКИБЧУКА, в проекте программы говорится о борьбе с безработицей, однако не указаны четкие механизмы.

Также он предложил основы политики развития трудового потенциала: определение стратегических направлений развития экономики, создание благоприятных условий для инвестирования в экономику, создание механизмов для управления средствами фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на двусторонней основе – работодателями и профсоюзами, создание специального фонда труда, содействие развитию малого бизнеса, реформирование системы подготовки кадров по госзаказу.

Как отметил М.ЯКИБЧУК, в проекте программы также четко не определена политика расходов, например, на коммунальные услуги для населения, «основы которых должны быть заложены в проекте такой программы».

Профсоюзы также выступают за реформирование систем социальных льгот, пенсионного обеспечения и социального страхования, что не прослеживается в проекте Программы экономического и социального развития Украины на 2010 г.

Профсоюзы отмечают, что проект программы недоработан. «Изучив программу, профсоюзы пришли к выводу, что она носит декларативный характер. Не имеет никакой точности», - подчеркнул глава Конфедерации свободных профсоюзов Михаил ВОЛЫНЕЦ.

По словам генерального секретаря Национальной конфедерации профсоюзов Украины Петра ПЕТРИЧЕНКО, данная программа является популистской и неконкретизированной. «Данный проект программы уничтожает контроль профсоюзов за деятельностью властей», - сказал он.

Кроме того, как отметил заместитель главы НФПУ Григорий КАБАНЧЕНКО, согласно оценкам данного проекта программы экспертов Федерации профсоюзов Украины, эта программа не имеет социального направления.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу проект Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год. За принятие данного документа проголосовали 242 народных депутата из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятие документа поддержал 171 депутат от фракции Партии регионов, 10 – от БЮТ, 13 – от НУ-НС, 25 – от КПУ, 19 от Блока Литвина и 4 – внефракционных.

В свою очередь оппозиционное правительство приняло решение разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады альтернативную Программу социально-экономического развития страны на 2010 год.