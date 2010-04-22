«Самекс» приобрел компанию «Мой офис»

Киев. 22 апреля. УНИАН. Компания «Самекс», один из крупнейших операторов на рынке офисного обслуживания, приобрела компанию «Мой офис».

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН инвестиционный банкир, финансовый консультант сделки Ростислав ВОРОБЬЕВ.

Он отметил, что ранее закрытый рынок офисно-сервисного обслуживания стал интересен инвесторам. «Отрасль напрямую подошла к стадии консолидации», - отметил Р.ВОРОБЬЕВ.

По его словам, обе компании успешны, «компания «Самекс» - это компания с лучшими бизнес-процессами по офисно-сервисному обслуживанию в Украине, и в данном случае это база для дальнейших слияний и поглощений. Компания «Мой офис» - очень сильный игрок рынка, имеющая развитую региональную сеть». С марта 2010 г. обе компании объединились под брендом «Самекс».

Сумма сделки не разглашается, но Р.ВОРОБЬЕВ отметил, что она может измениться по результатам работы в 2010 г.

По словам генерального директора «Самекс» Павла ДИЦ, инвестиции в покупку позволят компании «Самекс» стать крупнейшим игроком в своем сегменте и увеличить присутствие на региональных рынках за счет существующих представительств «Мой офис».

Руководитель департамента маркетинга компании «Самекс» Марина ДОРОВСКАЯ сообщила, что по итогам 2010 г. компания планирует занять 7,5% украинского рынка корпоративного обслуживания, который оценивается в 2010 г. в 1,36 млрд. грн.

В дальнейшем, по словам Р.ВОРОБЬЕВА, планируется расширение компании «Самекс», в том числе за счет покупки еще двух-трех региональных компаний сервисного обслуживания. «Эти сделки сейчас в стадии предварительной проработки», - сказал он, уточнив, что они могут быть завершены к концу 2010 г.

Справка УНИАН. Компания «Самекс» - один из крупнейших операторов на рынке офисного обслуживания. Компания создана в 1998 г. и на сегодня имеет 4 филиала: в Киеве, Днепропетровске, Львове и Луганске - и 3 региональных представительства: в Виннице, Житомире и Харькове