«Самекс» планирует в этом году увеличить объем продаж на 25% - до 100 млн. грн.

Киев. 22 апреля. УНИАН. Компания «Самекс», один из крупнейших операторов на рынке офисного обслуживания, планирует в этом году увеличить объем продаж на 25% - до 100 млн. грн. Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил генеральный директор «Самекс» Павел ДИЦ.

«Планируемый объем продаж в 2010 году - около 100 млн. грн., а в 2009 г. суммарный объем продаж («Самекс» и «Мой офис», слияние которых произошло в марте 2010 г. - УНИАН) суммарно по Украине составил около 80 млн. грн.», - сообщил он.

Справка УНИАН. Компания «Самекс», один из крупнейших операторов на рынке офисного обслуживания. Компания создана в 2009 г., на сегодня имеет 4 филиала: в Киеве, Днепропетровске, Львове и Луганске и 3 региональных представительства: в Виннице, Житомире и Харькове.

В марте 2010 г. компания «Самекс» приобрела компанию «Мой офис».