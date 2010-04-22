Киев. 22 апреля. УНИАН. Производители прогнозируют стабильность цен на сахар в летний период при стабильных поставках сахара-сырца. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава Наблюдательного совета компании "Сахарный союз "Укррос" Сергей ФЕДОРЕНКО.

«Мнение основных участников рынка таково, что если будет выполнена поставка 260 тыс. тонн сахара-сырца по квоте Всемирной торговой организации, плюс будут реализованы те запасы, которые хранятся в хозяйствах и на сахарных заводах, - то страна будет обеспечена сахаром в тех объемах, которые абсолютно достаточны, и никакого ажиотажа и роста цен не будет», - сказал С.ФЕДОРЕНКО.

Он отметил, что сегодня оптовая цена на сахар составляет 6,8-7 грн., и «я думаю, такая цена при стабильных поставках сахара-сырца будет сохранена».