«Укрмолпром» прогнозирует в этом году дефицит молока на уровне 500 тыс. тонн

Киев. 22 апреля. УНИАН. Ассоциация молочников «Укрмолпром» прогнозирует дефицит 500 тыс. тонн молока в текущем году.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления национальной ассоциации молочников «Укрмолпром» Василий БОНДАРЕНКО.

«Если потребление населением, экспорт и импорт молочных продуктов останутся на уровне 2009 года, то у нас по балансу возникает дефицит сырья около 500 тыс. тонн молока», - сообщил В.БОНДАРЕНКО.

Он отметил, что частично дефицит будет перекрыт импортом молочных продуктов, в том числе, из России и Беларуси, а также стимулированием внутреннего производства.

Он добавил, что в первом квартале т.г. закупочные цены на молоко выросли на 30-60% против уровня прошлого года, что является хорошим стимулом для производителей молока. При этом уточнил, что рост закупочных цен на молоко привел к росту розничных цен на молочные продукты на 20-30%.