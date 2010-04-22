«Самекс» рассматривает возможность выхода на IPO в 2013-2015 гг.

Киев. 22 апреля. УНИАН. Компания «Самекс», один из крупнейших операторов на рынке офисного обслуживания, рассматривает возможность выхода на IPO в 2013-2015 гг.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН инвестиционный банкир, финансовый консультант сделки Ростислав ВОРОБЬЕВ.

По его словам, сейчас идет перевод финансового департамента компании на международные стандарты финансовой отчетности. «В дальнейшем, через 3-5 лет, есть две версии дальнейшего инвестиционного развития компании – либо интеграция с одним из международных стратегических игроков, либо второй путь - выход на Варшавскую фондовую биржу и привлечение денег», - сказал Р.ВОРОБЬЕВ.

Он сообщил, что компания начала предварительные консультации с Варшавской фондовой биржей.

Кроме того, в планах компании - дальнейшая экспансия на российский и казахский рынок, которые, по мнению компании, являются очень перспективными.

Справка УНИАН. Компания «Самекс» - один из крупнейших операторов на рынке офисного обслуживания. Компания создана в 2009 г. и на сегодня имеет 4 филиала: в Киеве, Днепропетровске, Львове и Луганске - и 3 региональных представительства: в Виннице, Житомире и Харькове.

В марте 2010 г. компания «Самекс» приобрела компанию «Мой офис».