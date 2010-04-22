Эксперты прогнозируют в этом году рост рынка офисно-сервисного обслуживания на 20% - до 1,36 млрд. грн.

Киев. 22 апреля. УНИАН. Операторы рынка офисно-сервисного обслуживания прогнозируют рост этого рынка в текущем году на 20% - до 1,36 млрд. грн. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом УНИАН руководитель департамента маркетинга компании «Самекс» Марина ДОРОВСКАЯ.

«Рост в текущем году прогнозируется на уровне 20% - с 1,1 млрд. грн. до 1,36 млрд. грн. в деньгах, а прирост в натуральном выражении будет несколько ниже - до 10%», - сообщила она. По ее словам, кризис негативно сказался на этом рынке. «Влияние кризиса было очень существенно. В 2009 году объем рынка в денежном выражении увеличился на 5%, но это скорее произошло за счет инфляционного роста, а в натуральных объемах падение рынка составило около 10-15%, а в премиум-сегменте - падение 50-70%», - сообщила М.ДОРОВСКАЯ.

По словам генерального директора «Самекс» Павла ДИЦ, вследствие падения покупательской способности рынок перераспределился в сторону более дешевой продукции. «В 2009 году я бы не сказал, что умер, но исчез с рынка премиум-сегмент», - сказал он.

Коммерческий директор компании Елена КОТЕНКО сообщила, что до кризиса средняя сумма закупки на одного клиента составляла около 2 тыс. грн., а сейчас этот показатель снизился до 1,3 тыс. грн. «Нам пришлось пересмотреть ассортимент в сторону более дешевого товара», - добавила она.

Справка УНИАН. Компания «Самекс», один из крупнейших операторов на рынке офисного обслуживания. Компания создана в 2009 г., на сегодня имеет 4 филиала: в Киеве, Днепропетровске, Львове и Луганске и 3 региональных представительства: в Виннице, Житомире и Харькове.

В марте 2010 г. компания «Самекс» приобрела компанию «Мой офис».