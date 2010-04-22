Украинско-польская компания «Девон» считает незаконной выдачу лицензии на Сахалинское месторождение частной структуре

Киев. 22 апреля. УНИАН. Украинско-польское совместное предприятие ЗАО «Девон» (г. Киев) считает незаконной выдачу специального разрешения (лицензии) на пользование недрами Сахалинского газоконденсатного месторождения (Краснокутский район Харьковской обл.) частной фирме

«Укрнефтебурение».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления ЗАО «Девон» Анджей ДИЗМАНСКИ.

«Мы получили информацию, что фирма «Укрнефтебурение» получила лицензию 5 февраля. Это частная фирма, где влияние имеет господин ЗЛОЧЕВСКИЙ (Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ - председатель Государственного комитета по материальному резерву - УНИАН)... Эта фирма получила незаконно эту лицензию», - сказал он.

При этом он добавил, что согласно распоряжению Кабмина №1095-р от 26 августа 2009 года, лицензия на Сахалинское месторождение была передана НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы задаем вопрос правительству Украины – когда будет реализован вопрос передачи лицензии НАК «Нафтогаз Украины»? Когда мы начнем хорошо работать?», - добавил А.ДИЗМАНСКИ.

По его информации, 24 апреля 2009 года вся работа со стороны ЗАО «Девон» на месторождении была остановлена в связи с окончанием срока действия лицензии на пользование недрами Сахалинского месторождения. На основании этой лицензии осуществлялась совместная деятельность в рамках договора вначале - с государственным предприятием «Полтаванефтегазгеология», а с 2007 года третьей стороной договора стала НАК «Надра Украины».

Справка УНИАН. Сахалинское месторождение (Краснокутский район Харьковской области) является одним из самых перспективных месторождений Украины и в течение последних лет неоднократно становилось объектом незаконных действий со стороны как должностных лиц государственных органов, так и представителей частных компаний, которые пытались получить спецразрешение на пользование недрами этого месторождения в обход конкурентных процедур, установленных законодательством.

ЗАО «Девон» с 2000 по 2009 гг. ведет геологическое изучение и опытно-промышленную эксплуатацию Сахалинского месторождения в рамках договора о совместной деятельности с ДП «Полтаванефтегазгеология» НАК «Надра Украины».

В 2001 году польским акционером ЗАО «Девон» - компанией PGNiG, в соответствии с проектом освоения Сахалинского месторождения, на выполнение работ было инвестировано более 3 млн. долл. В конце 2001 года в связи с увеличением количества скважин, разработку которых ЗАО «Девон» считало перспективной, руководство приняло решение о необходимости строительства на Сахалинском месторождении Установки комплексной подготовки газа (УКПГ). 9 октября 2003 г. был произведен ввод в эксплуатацию УКПГ проектной мощностью 1,5 млн. куб. м природного газа и 300 тонн газового конденсата в сутки. Спустя месяц было завершено строительство первой скважины, что позволило компании начать реализацию товарной продукции собственной добычи.

ЗАО «Девон» - совместное украинско-польское предприятие, создано в 2000 году. Компания является одним из разработчиков Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения (Краснокутский район, Харьковская обл.) в соответствии с договором о совместной инвестиционной и производственной деятельности, заключенном в 2000 году с ДП «Полтаванефтегазгеология» НАК «Надра Украины».

36,38% акций ЗАО «Девон» принадлежит компании Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG, Польша), 25,993% - ООО «Правнычий альянс» (г. Киев), 25,085% - Ferrous Trading LLC (Венгрия), 12,127% - НАК «Нафтогаз Украины».