Visa объявляет о новом этапе «Программы премиальных предложений» в Украине

Компания Visa объявляет о новом этапе «Программы премиальных предложений» Visa в Украине «Программа премиальных предложений» Visa насчитывает более 90 привилегий от партнеров в Украине и за рубежом Количество партнеров, присоединившихся к новой «Программе премиальных предложений Visa» в Украине, удвоилось

Международная платежная система Visa объявляет о запуске нового этапа «Программы премиальных предложений Visa» в Украине, в рамках которой держателям премиальных карт Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite предоставляются новые эксклюзивные предложения в лучших ресторанах, отелях, модных бутиках на территории Украины и за ее пределами.

С момента запуска в 2006 году “Программа премиальных предложений” Visa ежегодно обновлялась, и, по сравнению с 2009 годом, количество партнеров увеличилось более чем вдвое, составив 23 лучших ресторана, отелей и бутиков модной одежды. К новой программе присоединились такие партнеры как компания Helen Marlen Group, представляющая в Украине такие бренды как Burberry, Gucci и Salvatore Ferragamo, а также Stefano Ricci, Brioni и другие. На сегодняшний день в Украине действуют 15 премиальных предложений для держателей карт Visa Gold и 23 предложения для держателей карт Visa Platinum и Visa Infinite. В рамках «Программы премиальных предложений» Visa также действуют эксклюзивные предложения международных партнеров Visa, таких как Marriott, Starwood, Fairmont, Raffles, Swissotel, Avis and Hertz. В целом, насчитывается более 90 привилегий в разных категориях, включая шопинг, досуг, изысканные рестораны и бары, путешествия и отдых которыми можно воспользоваться как в Украине, так и путешествуя за рубежом.

Премиальные предложения программы включают скидки 5–20% на покупки, оплаченные по картам Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, а также различные индивидуальные подарки от партнеров программы Visa, которые делают любую покупку приятным времяпрепровождением. Например, ресторан Amici Mi в дополнение к скидкам до 10% дарит своим клиентам приглашения на дегустацию эксклюзивных вин или фирменный десерт от шеф-повара в зависимости от типа карты. На ювелирные изделия и аксессуары от Frey Wille, оплаченные по премиальным Visa Platinum и Visa Infinite, действует скидка до 15%, а клиенты бутиков Helen Marlen могут оплатить свои покупки по карте Visa Platinum и Visa Infinite со скидкой 5-7% соответственно. Полный список специальных предложений и привилегий доступен на сайте www.visa.com.ua/wv/premium.

«Карты Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite предназначены для наиболее состоятельных и взыскательных клиентов и являются символом престижа и высокого социального статуса их держателя. Во всем мире Visa стремится обеспечить держателям этих карт безупречное обслуживание и широкий выбор премиальных продуктов и услуг. С этой целью специально для украинского рынка мы разработали «Программу Премиальных Предложений», которая предлагает нечто большее, чем надежность и удобство платежей, когда обладание премиальной картой Visa становится поистине уникальным опытом и стилем жизни, - отметила Светлана Георбелидзе, глава представительства Visa в Украине. - В связи с этим мне приятно отметить сотрудничество Visa и Helen Marlen Group. Выступая спонсором Helen Marlen Fashion Show, Visa дарит держателям премиальных карт уникальный шанс посетить одно из самых роскошных модных событий и окунуться в мир моды и красоты».

Признанные и узнаваемые в более чем 200 странах мира премиальные карты Visa обеспечивают не только финансовую гибкость, удобство и надежность платежей, а также предлагают ряд эксклюзивных условий обслуживания, среди которых служба клиентской поддержки, срочная помощь по замене карты или выдаче наличных, а также медицинская и юридическая поддержка. По мере повышения категории карты набор предлагаемых услуг расширяется, отвечая запросам самых искушенных клиентов. Так, держатели карт Visa Platinum и Visa Infinite могут воспользоваться услугами по страхованию покупок и продленной гарантии на товары, купленные по карте. Дополнительно только для держателей карт Visa Infinite предлагаются эксклюзивные услуги по бронированию билетов и услуги службы «Консьерж».

Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 10 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты. Более подробная информация доступна по адресу: www.visa.com.ua

Пресс-служба Visa Inc. в Украине Анна Сердюк

The Willard Group

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