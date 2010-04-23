Ежедневно алкоголь убивает 40 украинцев - медики

Киев. 23 апреля. УНИАН. Ежедневно алкоголь убивает 40 украинцев.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил экс-министр здравоохранения Украины профессор Николай ПОЛІЩУК.

По его словам, сегодня основными причинами заболеваемости и смертности в Украине является нездоровый образ жизни, в частности, злоупотребление табаком и алкогольными напитками.

“По статистике 2009 года, на одного украинца (включая новорожденного и человека старшего возраста) в год пришлось 82 литра спиртного (пива, вина, водки). Если сравним с потребленными рыбой, мясом, салом, то этих продуктов - 82,5 килограмма на человека”, - отметил Н.ПОЛИЩУК.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает действия власти, направленные на уменьшение вредного влияния табака и алкоголя, а именно - увеличение акцизов на эти продукты, ограничение мест продажи, запрет на продажу несовершеннолетним.

“Мировой опыт свидетельствует, что недоступность в цене, возможности приобрести, недоступность употребления в общественных местах - действенные меры. Если мы хотим иметь здоровую нацию, мы должны это сделать”, - сказал Н.ПОЛИЩУК.

По его мнению, чрезвычайно важно также выполнение закона, который уже вступил в силу, о запрете потребления алкогольных и слабоалкогольных напитков в общественных местах.