24 апреля армяне всего мира будут отмечать 95-ю годовщину Геноцида армянского народа

Киев. 23 апреля. УНИАН. Завтра, 24 апреля, армяне всего мира будут отмечать трагическую дату в своей истории – 95-ю годовщину Геноцида армянского народа.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Украине и Республике Молдова Армен ХАЧАТРЯН на пресс-конференции в УНИАН, организованной Посольством Армении в Украине, Союзом армян Украины, Украинской епархией Армянской апостольской церкви, Киевской армянской общиной.

Посол напомнил, что 24 апреля 1915 года по распоряжению правительства Османской Турции со своей родины было депортировано и по дороге уничтожено 1,5 млн. мирных армян, которые составляли коренное население Западной Армении.

«Это страшная страница в истории Армении, когда мы потеряли 1,5 млн. наших соотечественников»,- сказал А.ХАЧАТРЯН.

По его словам, 24 апреля посольство проведет ряд мероприятий в память о погибших соотечественниках. В частности, армяне, проживающие в Украине, соберутся на Подоле возле бывшей армянской церкви, для участия в литургии. Кроме того, планируется провести выставки и конференции, посвященные 95-й годовщине Геноцида армянского народа.

А.ХАЧАТРЯН сообщил, что на сегодня армянская трагедия 1915 года признана Геноцидом армян, в частности, парламентами России, Польши, Германии, Франции, ООН, Европейским парламентом.

По словам А.ХАЧАТРЯНА, другие государства продолжают признавать Геноцид армян.

Президент Союза армян Украины Айк ПАМБУХЧЯ сообщил, что его организация направила обращение на имя Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с просьбой вынести этот вопрос на обсуждение в парламент. По его словам, обращение было подписано в начале апреля этого года.

А.ПАМБУХЧЯ напомнил, что парламент АР Крым уже признал Геноцид армян.

А.ХАЧАТРЯН также добавил, что сегодня встречался с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, в ходе которой, в частности, обсуждался вопрос о признании украинским парламентом трагических событий в Армении 1915 года Геноцидом армянского народа.