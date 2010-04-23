Коростенский горсовет просит руководство государства вмешаться в конфликт вокруг организации питания школьников

Киев. 23 апреля. УНИАН. Коростенский городской совет единогласно выразил несогласие с решением тендерного комитета Министерства труда и социальной политики Украины об определении ГП МОУ “Белоцерковский военторг” победителем тендера на закупку услуг по организации питания коростенских школьников.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН городской председатель Коростеня Владимир МОСКАЛЕНКО.

Он сообщил, что горсовет обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и министру труда и социальной политики Василию НАДРАГЕ с просьбой вмешаться в ситуацию, которая связана с тем, что с 6 апреля 2010 года питание 7 тыс. 600 детей в школах Коростеня не проводится в связи с тем, что тендер выиграл “Белоцерковский военторг”.

В.МОСКАЛЕНКО отметил, что сначала в тендере принимали участие два коростенских предприятия - “Коростеньхарч” и ООО “Гудок”, которые свыше 20 лет занимаются организацией питания, “но за 5 минут до объявления результатов тендера заявку на участие подало ГП МОУ “Белоцерковский военторг”, которое и стало победителем”. По словам мэра, это предприятие выиграло потому, что стоимость питания у него была 9 грн. 27 коп. в день, в то время как у коростенских предприятий - 9 грн. 91 коп. Городской председатель считает, что речь идет о “нечестной конкуренции”, поскольку, узнав о цене конкурентов, предприятие поставило меньшую цену, которая ничем не обосновывается.

В.МОСКАЛЕНКО утверждает, что “Белоцерковский военторг” “полноценного питания детей осуществить «не в состоянии, поскольку у него “отсутствуют договоры с санэпидемстанцией, которая проводит проверку детского питания, договор между заказчиком и исполнителем, то есть между Минтруда и социальной политики Украины и “Белоцерковским военторгом”, отсутствует письмо-обращение о предоставлении в аренду столовых, не заключены соглашения на водоснабжение, электроснабжение”.

Городской председатель Коростеня отметил, что городская власть неоднократно обращалась в министерство с просьбой пересмотреть результаты тендера. Он отметил, что жители города готовы пикетировать министерство с тем, чтобы решение тендера, которое идет вразрез интересам детей Коростеня, было отменено. По его словам, данное решение является “вражеским нападением на город Коростень”. В.МОСКАЛЕНКО отметил, что городские власти не лоббируют интересов ни одного из предприятий. “Наше лоббирование направлено только на одно, чтобы дети хорошо питались”, - заверил он.