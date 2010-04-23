Состоялось годовое собрание акционеров ПАО "БТА Банк"
22 апреля 2010 г. состоялось ежегодное общее собрание акционеров ПАО «БТА Банк».
Цель собрания – подвести итоги по результатам работы Банка за 2009 год.
На собрании принят и утвержден годовой отчет ПАО «БТА Банк» за 2009 год. Принято решение о переводе простых именных акций ПАО «БТА Банк», выпущенных в документарной форме, в бездокументарную форму существования и утверждено решение о дематериализации, в связи с чем принята новая редакция Устава ПАО «БТА Банк».
По результатам года решено направить прибыль банка за 2009 год в резервный фонд банка.
Принятые решения нацелены на укрепление позиций ПАО «БТА Банк» на финансовом рынке.
***По состоянию на 1 апреля 2010 года, активы "БТА Банка" составляют 3 млрд. 656 млн. 279 тыс. грн. Банк занимает 37-е место по активам в рейтинге украинских банков на 01.03.2010 (данные Ассоциации украинских банков). Кредитный портфель (клиентский Брутто) банка - 1 млрд. 473 млн. 515 тыс. грн. Прирост депозитного портфеля физических лиц банка за І квартал 2010 года составил 76 млн. 789 тыс. грн. Уставный капитал "БТА Банка" - 1 млрд. 500 млн. грн. Регулятивный капитал - 1 млрд. 572 млн. 368 тыс. грн. Норматив мгновенной ликвидности ПАО "БТА Банк", “Н4” (который свидетельствует о способности банка обеспечить выполнение своих денежных обязательств за счет высоколиквидных активов), составляет 220% (при нормативе 20%).
Банк занимает 37-е место по активам в рейтинге украинских банков на 01.03.2010 (данные Ассоциации украинских банков).
Кредитный портфель (клиентский Брутто) банка - 1 млрд. 473 млн. 515 тыс. грн.
Прирост депозитного портфеля физических лиц банка за І квартал 2010 года составил 76 млн. 789 тыс. грн.
Уставный капитал "БТА Банка" - 1 млрд. 500 млн. грн.
Регулятивный капитал - 1 млрд. 572 млн. 368 тыс. грн.
Норматив мгновенной ликвидности ПАО "БТА Банк", “Н4” (который свидетельствует о способности банка обеспечить выполнение своих денежных обязательств за счет высоколиквидных активов), составляет 220% (при нормативе 20%).