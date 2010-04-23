Состоялось годовое собрание акционеров ПАО "БТА Банк"

22 апреля 2010 г. состоялось ежегодное общее собрание акционеров ПАО «БТА Банк».

Цель собрания – подвести итоги по результатам работы Банка за 2009 год.

На собрании принят и утвержден годовой отчет ПАО «БТА Банк» за 2009 год. Принято решение о переводе простых именных акций ПАО «БТА Банк», выпущенных в документарной форме, в бездокументарную форму существования и утверждено решение о дематериализации, в связи с чем принята новая редакция Устава ПАО «БТА Банк».

По результатам года решено направить прибыль банка за 2009 год в резервный фонд банка.

Принятые решения нацелены на укрепление позиций ПАО «БТА Банк» на финансовом рынке.