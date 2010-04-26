Впервые в Украине! Почасовая аренда авто, оборудованных магнитными ключами от Car Rental & Services

Впервые в Украине компания Car Rental & Services внедряет почасовую аренду автомобилей с оборудованием, которое с помощью спутниковой и сотовой связи активирует и дезактивирует центральный замок авто и иммобилайзер. Отныне для того, чтобы взять машину в аренду, достаточно зарегистрироваться в системе компании и получить собственный ключ от авто. А далее, каждый раз, когда нужная машина, просто выбирать место, где Вам удобно ее забрать. Стоимость такой услуги – от 9 долларов в час.

Больше не нужно каждый раз, когда нужен автомобиль, терять время на поездку в офис Car Rental & Services и оформлять аренду, или заказывать доставку автомобиля к Вашему офису. Нужен лишь один визит к нам. Мы Вам предложим зарегистрироваться в системе и дадим магнитный ключ, который является универсальным и сможет активировать любую машину из автопарка компании. Ключ навсегда останется у Вас. На сайте компании есть карта Киева с обозначенными местами запаркованих арендных авто. В дальнейшем достаточно найти машину в самом удобном для Вас месте, позвонить по телефону в компанию и через несколько секунд Ваш ключ будет активирован. Останется лишь открыть машину и ехать.

Новая система почасовой аренды авто с магнитными ключами компании Car Rental & Services позволяет Вам экономить не только время, но и финансы. По словам директора компании Car Rental & Services Андрея Петровицкого, одной машиной могут пользоваться сразу несколько компаний: "Во время кризиса и финансовых трудностей, когда большинство компаний урезают свои бюджеты, мы идем навстречу нашим клиентам и предлагаем выход. Расположенные в одном бизнес-центре компании могут пользоваться одним авто. Например, машина стоит на парковке офисного центра, а компании, которые зарегистрированы в нашей системе и имеют магнитные ключи, берут ее тогда, когда им это нужно. Таким образом – каждая фирма экономит деньги на транспортные расходы. Не нужен собственный автопарк, не нужно платить за месяц или даже время аренды – платишь только за те часы, когда ездишь". Кроме почасовой аренды, автомобиль можно взять на любой период.

Новая услуга почасовой аренды автомобиля от компании Car Rental & Services рассчитана не только на бизнес-клиентов. Если из-за финансового и банковского кризиса семья не смогла приобрести авто или вынуждена была от него избавиться, – почасовая аренда решит эту проблему. Взять машину на несколько часов по ценам, которые предлагает компания Car Rental & Services, может себе позволить каждая украинская семья.

В автопарке компании Car Rental & Services каждый может найти машину по комфортности и цене. Это абсолютно новые авто от эконом до премиум- класса. Все машины застрахованы.

Система аренды авто с магнитными ключами уже работает в мире. Несколько лет в Америке и Европе зарегистрированные в компаниях-арендодателях клиенты имеют возможность брать автомобиль в любой удобной точке страны в любое удобное время.

Магнитный ключ, который получает клиент, имеет первую степень секретности. Подделать его невозможно – его защищают 32 тысячи возможных комбинаций.

*** Компания Car Rental & Services является частью группы компаний Real Estate & Service. Юридический адрес: ул. Пушкинская 8, офис 15, официальный сайт www.res.com.ua

Более детальная информация – по телефонам: (044)279-7092, (067) 440-9001, контактное лицо - Андрей Петровицкий.