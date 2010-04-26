Украинский пианист Жданов стал лауреатом международного музыкального конкурса в Барселоне

Киев. 26 апреля. УНИАН. Украинский пианист Денис ЖДАНОВ стал лауреатом международного музыкального конкурса Maria Canals de Barcelona в Барселоне (Испания).

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент Международного благотворительного фонда «МИРОЛЮБ» Дмитрий КРЕЙСМАН, из 160 заявок на конкурс был отобран 91 участник из 26 стран.

По его словам, Д.ЖДАНОВ, кроме первой премии, получил три специальных награды: за лучшее исполнение испанской музыки, премию как самый молодой финалист и приз слушательских симпатий по результатам голосования слушателей.

Педагог Д.ЖДАНОВА, профессор Борис ФЕДОРОВ сообщил, что молодой музыкант родом из Чернигова. На одном из музыкальных конкурсов его заметила преподаватель Киевской специализированной музыкальной школы им. Лысенко Татьяна АБАЕВА и пригласила на учебу в школу. Обучаясь в киевской “десятилетке” и затем в Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского, Д.ЖДАНОВ неоднократно становился лауреатом престижных международных музыкальных конкурсов.

Сам Д.ЖДАНОВ на пресс-конференции поблагодарил за поддержку своего преподавателя Б.ФЕДОРОВА и фонд “МИРОЛЮБ”. Он сказал, что победа на конкурсе в Барселоне является определенным рубежом в его музыкальной деятельности. По словам пианиста, эта победа даст ему возможность начать концертную деятельность в других странах.

“Я надеюсь оправдать доверие жюри и слушателей конкурса”, - сказал Д.ЖДАНОВ.