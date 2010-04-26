Жители Днепропетровска просят центральную власть вмешаться в ситуацию вокруг общежитий в городе

Киев. 26 апреля. УНИАН. Жители Днепропетровска призывают органы центральной власти вмешаться в ситуацию относительно состояния общежитий в городе и невозможностью приватизировать в них комнаты, поскольку местные чиновники и правоохранительные органы проявляют равнодушие и бездеятельность.

Соответствующее обращение по этому поводу сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовала руководитель гражданского движения "Бумеранг Днепропетровщины" Людмила КАЦАПОВА.

По ее словам, предприятие, которому в городе подчинены для обслуживания 23 общежития, фактически не действует. Как отметила Л.КАЦАПОВА, с момента основания этого предприятия в начале 2000-х годов в нем сменилось семь руководителей, штат работников “неоправданно раздут, деньги за коммунальные услуги, которое платит население, идут на премии сотрудникам, не доходя до поставщиков услуг, за что пользователей часто лишают этих услуг”.

Кроме того, активистка отметила, что ее организации известно достаточно много случаев, когда людей (в том числе ветеранов, инвалидов) незаконно выселяют из комнат, отдавая их другим людям, душевые комнаты, кухни превращают в жилые комнаты и т.п. При этом Л.КАЦАПОВА отметила, что местная мэрия, органы прокуратуры, в которые в течение последних двух лет представители организации обращались, никак не реагируют, но даже если реагируют, то лишь формальными отписками.

"Мы пока не добьемся справедливости, возможности приватизации жилья, будем идти до конца, включая инициирование отставки мэра, потому что он не выполняет свои функции", - сказала она.