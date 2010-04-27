Киев. 27 апреля. УНИАН. Федерация плавания Украины представила Национальную программу развития водноспортивных комплексов в Украине и проект типового водноспортивного комплекса H2O.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН первый вице-президент Федерации плавания Украины, член технического комитета Международной федерации плавания, член бюро Европейской лиги плавания Андрей ВЛАСКОВ, Федерация плавания Украины подошла по-новому к разработке Национальной программы, в частности, предусматривается привлечение к строительству водноспортивных комплексов частного бизнеса.

Он выразил надежду, что государство и местные органы власти поддержат эту программу. А.ВЛАСКОВ сообщил, что программа уже согласована с Министерством по делам семьи, молодежи и спорта. “База этой программы - это инициатива людей, которые связывают свои интересы и деятельность с развитием нашего вида спорта”, - сказал он.

А.ВЛАСКОВ напомнил, что общая площадь воды в плавательных бассейнах в Украине сегодня в 13 раз меньше, чем это предусмотрено государственными строительными нормативами, и намного меньше, чем в европейских странах.

Генеральный директор компании “АТМ”, автор проекта “Водноспортивный комплекс H2O” Владимир ШУМИЛИН, представляя проект, отметил, что в нем учтены все требования Международной федерации плавания, используемые технологии, которые отвечают современным требованиям и мировому опыту, предусмотрены возможности и потребности жителей, спортсменов, владельцев и руководителей спортивных объектов.

По словам В.ШУМИЛИНА, проект водноспортивного комплекса предусматривает объединение потребителей различных видов спорта разных возрастных категорий. Он отметил, что конструктивные особенности комплекса H2O позволяют моделировать его функционально, дополнять и развивать базовую модель во времени.

В.ШУМИЛИН сообщил, что техническая эксплуатация комплекса H2O сегодня ориентировочно составляет 1 млн. грн. при 10-11-часовом режиме работы. Стоимость документации и строительства такого комплекса - 25 млн. грн. Комплекс может быть построен за 15 месяцев.

А.ВЛАСКОВ, в свою очередь, сообщил, что широкомасштабная презентация комплекса H2O и Национальной программы развития водноспортивных комплексов состоится 14 мая на конференции “Современные водноспортивные комплексы. Здоровье – спорт - бизнес”, которую будет проводить Федерация плавания Украины под патронатом Минсемьимолодежспорта. “Сейчас мы проводим работу, чтобы все заинтересованные, начиная от мэров городов до людей, которые хотят развивать фитнес-услуги, могли ознакомиться с проектом этого комплекса”, - сказал он. А.ВЛАСКОВ сообщил, что уже сегодня существует реальный интерес к этому проекту.