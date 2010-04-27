Федерация плавания Украины планирует в 2011 году провести в Ялте ХІІІ Чемпионат Европы по водным видам спорта среди ветеранов

Киев. 27 апреля. УНИАН. Федерация плавания Украины планирует 5-10 сентября 2011 года провести в Ялте ХІІІ Чемпионат Европы по водным видам спорта среди ветеранов водного спорта.

Об этом сообщил первый вице-президент Федерации плавания Украины, член Технического комитета Международной федерации плавания, член бюро Европейской лиги плавания Андрей ВЛАСКОВ на пресс-конференции.

По его словам, проведение этого мероприятия стало возможным после реконструкции плавательного бассейна в гостинице «Ялта».

Он уточнил, что водные виды спорта включают в себя плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и плавание на открытой воде.

А.ВЛАСКОВ сообщил, что на чемпионат планируют приехать около 4 тыс. ветеранов водного спорта практически их всех стран Европы.

«Это не только спортивное мероприятие, это также серьезная инвестиция в Крым, это очень серьезный проект представления Украины как туристической страны», - сказал А.ВЛАСКОВ.

Вице-президент Федерации плавания Украины, член Технического комитета ветеранского плавания Сергей ФЕСЕНКО сообщил, что многие люди участвуют в таких соревнованиях от спортивных клубов. По его словам, на сегодня по Украине организовано около 17 таких клубов. С.ФЕСЕНКО отметил, в США насчитывается 1 млн. 200 ветеранов водного спорта, в Германии 26 тыс., в Украине около 400. «Это не те люди, которые пришли в бассейн, поплавали и ушли, это люди, которые целенаправленно принимают участие в соревнованиях», - сказал он.