Компания «Инком» планирует в этом году увеличить доход на 15-20%

Киев. 27 апреля. УНИАН. Лидер ИТ-рынка Украины - компания «Инком» планирует в 2010 году увеличить валовой доход на 15-20%, по сравнению с 2009 годом, до 0,96-1 млрд. грн.

Об этом сообщил президент компании «Инком» Александр ФЕДЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

При этом он отметил, что в 2010 году компания «Инком» сосредоточит усилия на следующих направлениях: укрепление позиции лидера ИТ-рынка; ориентация на приоритетные рынки: промышленность, финансы, ТЭК, госсектор; рост доли ИТ-услуг в структуре продаж; развитие сотрудничества с ключевыми вендорами и клиентами; расширение рынков сбыта, продолжение экспансии в другие страны.

По его словам, в 2009 году оборот компании сократился на 29%, по сравнению с 2008 годом, до 835,972 млн. грн.

А.ФЕДЧЕНКО добавил, что несмотря на кризисный год, компании удалось сохранить устойчивость, ключевой персонал и лидирующую позицию на рынке.

«Достижение такого результата стало возможным благодаря фокусным программам по поддержке продаж, ориентации на повышение маржинальности и увеличение доли услуг, а также эффективному использованию ресурсов компании», - отметил А.ФЕДЧЕНКО.

Он сообщил, что структура продаж компании по отраслям не претерпела существенных изменений. Наибольшую долю в обороте «Инком» занимает финансовый сектор, телекоммуникации, промышленность, государственные учреждения и ТЭК. В этому году «Инком» усилил позиции в строительном сегменте, а также увеличил продажи торговым предприятиям и отелям.

Кроме того, с целью повышения эффективности реализации проектов и во избежание сокращения персонала, была изменена структура управления компании, произведена перегруппировка ключевых кадров, а также реализованы структурные изменения в подразделениях.

«Это был год ожиданий, прошедший под девизом финансовой дисциплины. В 2009 году были приняты новые внутренние стандарты в отношении управления финансами, что повлекло за собой изменение условий работы с клиентами и поставщиками. Нами были введены более жесткие договорные условия по оплатам для клиентов, которые попадают в группу риска в период финансового кризиса. Сами риски стали тщательней анализироваться. Большая работа была проведена в отношении дебиторской задолженности. С другой стороны, компания сосредоточила все усилия на продажах», - добавил А.ФЕДЧЕНКО.

Справка УНИАН. Компания «Инком» создана в 1990 году. В настоящее время является одним из лидеров ІТ-рынка Украины и единственным отечественным ІТ-предприятием, имеющим 28 филиалов в крупнейших городах во всех регионах Украины, а также представительства в Республике Казахстан и Республике Беларусь.