Общественность призывает Януковича остановить незаконную вырубку лесов в Киевской области

Киев. 27 апреля. УНИАН. Общественность призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА остановить незаконную вырубку лесов в Киевской области.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН председатель Киевской областной общественной организации «Лесник» Сергей ВАСИЛЬКОВ.

Он сообщил, что возле Киева уничтожают уникальный природный комплекс – Монашеский лес. По его словам, 718 га этого векового леса находятся под угрозой вырубки, поскольку зажиточные люди получили здесь земли под коттеджную застройку. Кроме того, что эта территория является уникальным экологическим наследием, она имеет также и большое историческое значение. Это место, где сохранились легендарные Змеиные валы (памятники истории IX-XI века), которые защищали Киев от нашествия кочевников и где пролегала линия обороны 1941 года, которая состоит из 7 дотов, командирского грота и множества окопов.

По информации С.ВАСИЛЬКОВА, вырубка леса первой категории в селе Лесники ведется уже в течение двух лет, и общественность уже неоднократно поднимала вопрос перед предыдущей властью о необходимости остановить уничтожение этой уникальной территории. В то же время никакого реального реагирования на это не было, руководители разных государственных структур давали лишь “отписки”, заявил он.

Руководитель общественной организации обвиняет руководство Лесниковского сельского совета Киево-Святошинского района в принятии незаконных решений, согласно которым происходит разрушение экологического и исторического комплекса.

Представителям СМИ он продемонстрировал ряд подтверждающих документов за подписью председателя этого сельсовета Ольги САГАЧ. Среди них, в частности, решение о передаче в собственность 10 га территории ценного леса частным лицам, которые имеют непосредственное отношение к представителям так называемой элиты, сказал С.ВАСИЛЬКОВ. По его убеждению, добиться запрета на вырубку леса он не может ни в судах, ни в государственных инстанциях именно из-за того, что земля продана людям, приближенным к власти.

Он отметил, что опасная ситуация сложилась в связи с отсутствием государственного статуса заказника “Монашеский лес” и действенного надзора за ним.

При этом С.ВАСИЛЬКОВ также отметил, что возле Киева катастрофически уменьшилась площадь лесов – менее 10% от общей площади земель Киевской области при европейской норме в 22%.

“Просим вас образовать своим указом Национальный природный заказник общегосударственного значения в географическом кругу населенных пунктов Лесники, Ходосеевка, Круглик, Кременище, Хотив с 718 га леса и 30 га водной поверхности озера”, - говорится в обращении Киевской областной общественной организации “Лесник” к Президенту Украины.

Представители организации убеждены, что это будет действенным шагом не только в сохранении экологического, но и культурно-исторического наследия Украины, особенно накануне празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, ОО “Лесник” просит В.ЯНУКОВИЧА поручить Генеральной прокуратуре Украины возбудить в отношении председателя Лесниковского сельсовета уголовное дело “за служебные преступления, чтобы запретить отчуждение леса и его уничтожение”, сказал С.ВАСИЛЬКОВ.

Обращение, по информации С.ВАСИЛЬКОВА, отправлено в Администрацию Президента 23 апреля.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря прошлого года С.ВАСИЛЬКОВ сообщил, что направил обращение к тогдашнему правительству Юлии ТИМОШЕНКО о необходимости остановить незаконную вырубку леса в с. Лесники. Он отметил, что никаких законных оснований на это нет – документы на вырубку подписаны без указания должностей и фамилий, «неизвестно кем».

Тогда С.ВАСИЛЬКОВ сообщил, что в 2007 г. на сессии Лесниковского сельского совета было принято решение о необходимости создания заповедника «Монашеский лес», однако это не было сделано, и теперь на территории леса осуществляется вырубка деревьев. По информации председателя общественной организации, на освобожденной площади планируется строить коттеджи.

С.ВАСИЛЬКОВ сообщил, что общественность обращалась в правоохранительные органы, к народным депутатам, тогдашнему Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, тогдашнему премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО с просьбой разобраться в ситуации и остановить вырубку леса, однако до сих пор никаких мер не принято. При этом, по мнению руководителя ОО «Лесник», председатель Лесниковского сельского совета превысила свои полномочия, отдав территорию леса под застройку.