На «Закарпатполиметаллы» выявлена недостача имущества на 1,33 млн. грн. – результаты инвентаризации предприятия

Киев. 28 апреля. УНИАН. По результатам инвентаризации имущества ООО «Закарпатполиметаллы», находящегося в стадии ликвидации в связи с банкротством, выявлена недостача имущества на сумму 1 млн. 33,5 тыс. грн.

Об этом сообщила арбитражный управляющий процедурой ликвидации предприятия Татьяна ПЕТИК сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему «Почему ликвидируют единственное в Украине золотодобывающее предприятие?».

По ее словам, с 2008 года на «Закарпатполиметаллы» отсутствует охрана, что привело к массовым хищениям имущества предприятия.

«Кроме того, большое количество оборудования является разукомплектованным. В настоящее время проводится дополнительный анализ нанесенного ущерба и определение его размера», – сообщила Т.ПЕТИК. При этом она добавила, что «входы в шахты и штольни предприятия имеют следы проникновения, а состояние имущества, которое было в горных выработках, неизвестно, поскольку в соответствии с требованиями техники безопасности вход туда невозможен».

В свою очередь, представитель ликвидатора «Закарпатполиметаллы» Владимир ГУРТОВОЙ заявил, что основная вина за расхищение имущества ликвидируемого предприятия лежит на ООО «Сауляк», которое расположено в непосредственной близости от «Закарпатполиметаллы».

«Представители ООО «Сауляк», также занимающегося добычей золота, захватили объекты и оборудование «Закарпатполиметаллы» на основании договора аренды земли. Дело в том, что земля, на которой расположено ООО «Закарпатполиметаллы», находится в аренде у ООО «Сауляк». Однако мы считаем этот договор аренды незаконным, так как его нельзя было заключать, потому что на арендуемой земле находится чужая собственность», – сказал В.ГУРТОВОЙ.

Т.ПЕТИК убеждена, что, «учитывая отсутствие каких бы то ни было обращений со стороны руководства «Закарпатполлиметаллы» к правоохранительным органам по поводу противоправных действий третьих лиц относительно имущества предприятия, очевидным является вывод о сознательном и преднамеренном разворовывании имущества самим руководством банкрота».

Также она сообщила, что с 1 января 2009 года на «Закарпатполиметаллы» полностью прекращено начисление зарплаты. «Ориентировочная сумма задолженности по заработной плате по состоянию на 1 марта 2010 года составляет почти 4 млн. грн.», – отметила она.

По словам Т.ПЕТИК, 30 марта 2010 года собрание комитета кредиторов «Закарпатполиметаллы» приняло решение обратиться к правоохранительным органам с заявлением о нанесенном банкроту ущербе. «Однако до настоящего времени ни одного решения по этому поводу не принято. Но, несмотря на это, ликвидатором будет сделано все возможное для законного завершения процедуры банкротства, удовлетворения требований кредиторов, в частности, погашения задолженности по заработной плате. Ликвидатор приложит все усилия для того, чтобы у рудника и его рабочих появилась возможность для возобновления деятельности за счет привлечения стратегических инвесторов на условиях аукциона по реализации имущества «Закарпатполиметаллы», – заверила Т.ПЕТИК.

Как сообщал УНИАН, в августе 2009 года кредиторы ООО «Закарпатполиметаллы» объявили о попытке рейдерского захвата рудника. Тогда общий долг ООО «Закарпатполиметаллы» перед кредиторами составлял 29 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Закарпатполиметаллы» было создано в 1999 году для разработки и эксплуатации Мужиевского золотодобывающего комплекса. Это единственное в Украине золотодобывающее предприятие. За время своей работы оно поставило в казначейство Украины 840 кг золота.

Постановлением Хозяйственного суда Закарпатской области от 9 июня 2008 года было возбуждено дело №16/89 о банкротстве ООО «Закарпатполиметаллы» и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

С декабря 2006 года ООО «Закарпатполиметаллы» прекратило хозяйственную деятельность.

На балансе ООО «Закарпатполиметаллы» в настоящее время имеется запас обогащенного рудного сырья стоимостью около 25 млн. грн.