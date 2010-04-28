Компания «Евротек» считает обыски в своих помещениях незаконными и намерена обратиться к Президенту

Киев. 28 апреля. УНИАН. Компания «Евротек» считает обыски в своих помещениях незаконными и намерена по этому поводу обратиться к Президенту.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор ЗАО «РК «Евротэк» Михаил ВЕСЕЛЬСКИЙ.

Он объяснил, что обыски, которые проводят правоохранительные органы, связаны с задолженностью по кредитам обанкротившейся компании «Интермаркет» перед "Укрсоцбанком", и проводятся по обращению кредитно-финансового учреждения.

По мнению М.ВЕСЕЛЬСКОГО, правоохранительные органы не имеют право проводить такие действия, так как на это, по его словам, нет никаких юридических оснований.

М.ВЕСЕЛЬСКИЙ отметил, что группа компаний "Евротэк" на прозрачных условиях в ходе процедуры банкротства «Интермаркет» приобрела часть торговых площадей, а еще часть – арендует. Кроме того, "Евротэк", по его словам, по договоренности с поставщиками и другими кредиторами «Интермаркета», взяла на себя часть его обязательств. При этом, заявил генеральный директор предприятия, достигнуты договоренности по реструктуризации обязательств, как перед поставщиками товаров, так и перед другими банками, которые предоставляли кредиты "Интермаркету", а их около десяти.

М.ВЕСЕЛОВСКИЙ утверждает, что исключением является только "Укрсоцбанк", который не соглашается на какие-либо уступки по обслуживанию кредита. Он также отметил, что этот вопрос является темой переговоров на протяжении более года, но прогресса не удалось достичь, что и стало одной из причин усугубления финансовой ситуации в "Интермаркете".

Справка УНИАН. ЗАО "Евротэк" (Киев) основано в 1995 году. Группа компаний «Евротэк» включает ритейлинговую компанию «Евротэк» (развивает торговые сети) и девелоперскую компанию «Евротэк».

В сентябре 2008 года акционерами группы "Евротэк" стали Международная финансовая корпорация и один из инвестиционных фондов компании Нorizon Capital (Киев).

На начало 2010 года «Евротэк» управляет 74 торговыми точками под разными брендами (49 эконом-магазинов «Квартал», 9 супермаркетов «Союз», 7 супермаркетов «Арсен» и 1 мелкооптовый магазин, 9 магазинов «Фреш» - 4 супермаркета и 5 мини-гипермаркетов) в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Львовской, Херсонской, Харьковской, Ивано-Франковской, Ровенской, Днепропетровской областях и Крыму.