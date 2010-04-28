Впервые украинские маги, знахари, экстрасенсы и астрологи объединяются в профессиональный союз

В Одессе 17 апреля 2010 года состоялось собрание специалистов различных направлений эзотерических знаний. На нем присутствовали представители города и области. Обсуждался законопроект № 6299 и его влияние на будущее эзотерических профессий. Принято решение о создании профсоюза специалистов эзотерических знаний. Профсоюз создается с целью не только отстаивания прав, но и с целью урегулирования нашей деятельности. Профсоюз возьмет на себя ответственность за аттестацию и контроль профессиональной и корпоративной этики (в рамках профсоюза). Что приведет к повышению качества оказываемых населению услуг и уровня профессионализма в этой области социальных отношений. С этой целью в рамках профсоюза будут созданы комитеты, которые будут курировать соответствующие направления. Их возглавят выбранные специалистами этого направления профессионалы. Деятельность профсоюза будет носить саморегулирующийся характер, и не будет распространяться на тех, кто не является членом нашей организации. Но таким образом мы сможет продемонстрировать обществу профессиональный подход в оказании эзотерических услуг. Ведь в сфере эзотерических знаний очень много талантливых людей, которые пришли в эту область человеческих знаний не за деньгами, а за самопознанием, за решением собственных проблем и успешно решили их. А поэтому они стали специалистами высокого уровня, которые на протяжении многих лет делятся своими знаниями, опытом и с высоким уровнем ответственности трудятся на благо людей.

На примере Одессы и области мы предлагаем, объединиться по регионам в профсоюзные организации. Это реально может дать возможность защиты прав членов профсоюза, а также возможности продемонстрировать людям, что члены профсоюза являются профессионалами своего дела.С нашей точки зрения проект закона № 6299 уже оказал благоприятное влияние на сферу нашей деятельности. Настоящие профессионалы сейчас объединяются, а те, кто пришел в эзотерику за «легкими деньгами» отходят в сторону, и ищут другие способы легкой наживы. Наша профессиональная среда начинает очищаться и самоорганизовываться. В будущем, на базе профсоюзных организаций Украины планируем создать институт парапсихологии. Мы просим поддержать наше начинание.

Мы приглашаем всех профессионалов и общественные организации различных эзотерических направлений к объединению в Профессиональный Союз Специалистов Эзотерических Знаний Украины!

Инициативная группа специалистов эзотерических знаний «МЕДИУМ» г.Одесса, ул. Тираспольская, 11, тел.048 760-19- 38 тел.0972184747

mail: zavala@yandex.ru