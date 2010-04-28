Общественность Николаевской области призывает Януковича гарантировать сохранение в области двух национальных парков

Киев. 28 апреля. УНИАН. Общественные организации Николаевской области призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не отменять решения своего предшественника Виктора ЮЩЕНКО о создания на территории области двух национальных парков «Белобережье Святослава» и «Бугский Гард».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель председателя ВОО «Национальный экологический центр Украины» Алексей ВАСИЛЮК.

По его словам, общественности Николаевской области стало известно, что на государственном уровне готовится пересмотр указов Президента Украины о создании национальных парков и заповедников в разных областях страны. Среди прочего, из-под охраны государства могут быть выведены и уникальные памятники культуры, в частности «Исторический ландшафт центра Буго-Гардовской паланки Войска Запорозького», в который входит место массового расстрела мирного населения на околицах села Богданки и другие.

Член Общественного совета при Государственном управлении охраны окружающей природной среды в Николаевской области Антонина ГАЛКИНА сообщила, что после этого общественные организации создали гражданскую кампанию «Национальным паркам быть!», которая объединила несколько десятков общественных организаций, местных ячеек политических партий и тому подобное.

Председатель Николаевской ячейки молодежной организации «Демократический Альянс», координатор гражданской кампании «Национальным паркам быть!» Юлия ГРЕЧКА заметила, что предпосылкой для начала кампании стало принятие Николаевским облсоветом решения обратиться к Президенту с просьбой отменить статус национальных парков.

“Мы пытались предотвратить принятие этого решения, но депутаты не прислушивались к общественному мнению. После этого, понимая, что собственными силами нам не справиться, мы решили объединить активную общественность вокруг проблемы, поднять население и ни в коем случае не допустить уничтожения национальных парков”, - отметила она.

Участники пресс-конференции подчеркивали, что целью кампании является добиться публичного признания Президентом Украины нелегитимным обращения областного совета, невозможности отмены статусов национальных парков «Белобережье Святослава» и «Бугский Гард».

В обращении к В.ЯНУКОВИЧУ отмечается, что стремление нашего государства стать полноценным членом Европейского Союза также требует повышения не только социальных и экономических, но и экологических стандартов. Согласно требованиям Европейского Союза, процент территорий природно-заповедного фонда (ПЗФ) должен составлять не менее 10-12% площади страны. В настоящее время в Украине процент территорий, которые имеют природно-заповедный статус, не превышает 5. В соответствии с Общегосударственной программой формирования национальной экологической сети Украины на 2000-2015 годы, уже в 2005 году площадь ПЗФ должна была составлять 7%.

“Развитие природно-заповедного фонда является не только вопросом международного авторитета Украины, но и составляющей ее перехода к основам стабильного, экологически сбалансированного развития, фактором экологической безопасности жизни украинцев”, - отмечается в обращении.

Общественные организации призывают Президента не допустить каких бы то ни было попыток отмены статуса объектов природно-заповедного фонда, торможения процесса их становления, уменьшения их территорий или согласования на заповедных землях реализации разрушительных для природной среды проектов.

“Просим Вас публично признать неправомерным обращение депутатов Николаевского облсовета относительно отмены статуса национальных парков «Белобережье Святослава» и «Бугский Гард» и предоставить гарантии сохранения национальных парков в Николаевской области”, - говорится в обращении.