Маги, знахари и экстрасенсы инициируют создание в Украине профсоюза специалистов эзотерических знаний

Киев. 28 апреля. УНИАН. Одесские маги, знахари и экстрасенсы инициируют создание профессионального союза специалистов эзотерических знаний для отстаивания своих интересов.

Об этом сообщил председатель инициативной группы специалистов эзотерических знаний, рунолог Юрий ЗАВАЛА на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в Одессе 17 апреля 2010 года состоялось собрание специалистов разных направлений эзотерических знаний из всей области. Участники собрания обсуждали принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (о запрещении деятельности экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов и услуг по предсказанию будущего (судьбы)» и его влияние в будущем на представителей эзотерических профессий. Ю.ЗАВАЛА напомнил, что этим проектом предлагается запретить деятельность экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов и лиц, которые предоставляют услуги по предсказанию будущего. Поэтому, отметил Ю.ЗАВАЛА, было принято решение объединиться для отстаивания своих интересов в профсоюз специалистов эзотерических знаний.

“Профсоюз создается с целью не только отстаивания прав, но и с целью урегулирования нашей деятельности. Профсоюз возьмет на себя ответственность за аттестацию и контроль профессиональной и корпоративной этики (в рамках профсоюза), что приведет к повышению качества предоставляемых населению услуг и уровня профессионализма в этой сфере социальных отношений”, - сказал он.

По словам Ю.ЗАВАЛЫ, с этой целью в рамках профсоюза будут созданы комитеты, которые будут заниматься соответствующими направлениями. Их возглавят профессионалы, избранные специалистами соответствующих направлений. Деятельность профсоюза будет носить саморегулирующий характер и не будет распространяться на тех, кто не является членами организации.

“Но таким образом мы сможем продемонстрировать обществу профессиональный подход в предоставлении эзотерических услуг. Ведь в сфере эзотерических знаний есть очень много талантливых люди, которые пришли в эту сферу человеческих знаний не за деньгами, а за самопознанием, за решением собственных проблем и успешно решили их”, - отметил Ю.ЗАВАЛА, добавив, что именно поэтому они стали специалистами высокого уровня, которые на протяжении многих лет делятся своими знаниями, опытом и с высоким уровнем ответственности работают во благо людей.

“На примере Одессы и области мы предлагаем (эзотерикам) объединиться по регионам в профсоюзные организации. Это реально может дать возможность защиты прав членов профсоюза, а также возможности продемонстрировать людям, что члены профсоюза являются профессионалами своего дела”, - подчеркнул он.

Ю.ЗАВАЛА заметил, что с точки зрения работников эзотерической сферы вышеупомянутый проект закона уже положительно повлиял на их деятельность.

“Настоящие профессионалы сейчас объединяются, а те, кто пришел в эзотерику за “легкими деньгами”, отходят в сторону и ищут другие способы легкой наживы. Наша профессиональная среда начинает очищаться и самоорганизовываться. В будущем, на базе профсоюзных организаций Украины планируем создать институт парапсихологии. Мы просим поддержать наше начинание. Мы приглашаем всех профессионалов и общественные организации разных эзотерических направлений к объединению в Профессиональный Союз Специалистов эзотерических знаний Украины”, - подчеркнул Ю.ЗАВАЛА.

Присутствующие на пресс-конференции таролог, ясновидящая Людмила ЗАВАЛА, хиромант, полковник КГБ в отставке Михаил ОНОПРИЕНКО, нумеролог, математик, художник, поэт Тамара ПОЛЯКОВА, таролог, ясновидящая Лиля РОМАНОВА подчеркивали в своих выступлениях, что их профессиональная деятельность базируется на научных знаниях и приносит пользу людям. Они отмечали, что запрещение их деятельности приведет к ее переходу “в тень”, что наоборот значительно увеличит количество “шарлатанов” в этой сфере. Поэтому они отмечали целесообразность принятия закона, который бы вводил более серьезный контроль за деятельностью эзотериков и усиливал требования к тем, кто хочет заниматься соответствующими профессиями.