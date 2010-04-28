Профсоюз строителей просит включить его в состав комиссии по расследованию гибели работника на НСК «Олимпийский»

Киев. 28 апреля. УНИАН. Профсоюз работников строительства и промышленности стройматериалов Украины просит включить его представителей в состав комиссии по расследованию гибели одного работника и травмирования еще одного на реконструкции НСК «Олимпийский».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель центрального комитета Профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов Украины Василий АНДРЕЕВ.

«Профсоюз строителей Украины настаивает на открытом и публичном расследовании несчастного случая, включении представителей профсоюза в комиссию, чтобы избежать повторения такой трагедии в будущем», – сказал он.

По словам В.АНДРЕЕВА, комиссия, расследующая этот случай, состоит из представителей Госгорпромнадзора и работодателя. Она рассматривает вину каждой из сторон несчастного случая – работников и работодателя. Завершить расследование комиссия должна до 7 мая т.г. При этом комиссия не предоставляет профсоюзу никакой информации относительно обстоятельств несчастного случая.

По словам председателя ЦК профсоюза, представители генподрядчика строительства спорткомплекса уверяют, что сегодня ведутся проектные работы по демонтажу опасных площадок для избежания повторения таких случаев.

В.АНДРЕЕВ отметил, что гибель и травмы рабочих являются результатом отсутствия надлежащего контроля над условиями труда на производстве.

«Принимая во внимание увеличение проблем охраны труда на объектах Евро-2012 и стратегическую важность своевременной подготовки к чемпионату, Профсоюз строителей Украины усиливает контроль над безопасностью труда на строительстве стадионов и аэропортов. Профсоюзные инспекторы труда помогут фирмам-подрядчикам устранить недостатки в организации производственного процесса, повысить безопасность труда и снизить травматизм и смертность на объектах Евро», – сказал он.

В частности, профсоюз выступает за реанимацию независимых комиссий по охране труда, которые имеют право остановить строительство в случае угрозы жизни или здоровью работников. Также профсоюз намерен контролировать расходование 0,5% средств из фонда оплаты труда, которые должны направляться на обеспечение безопасности труда на производстве.

По данным В.АНДРЕЕВА, за два года на строительстве объектов к Евро-2012 в Украине погибло четыре человека. В частности, кроме несчастного случая на НСК «Олимпийский», в марте этого года погиб рабочий на строительстве аэропорта в Харькове, 4 октября 2008 года – работник на строительстве стадиона в Одессе, а полтора года назад – в Донецке.

При этом результаты расследования этих случаев, за исключением одного (в Харькове определили, что рабочий погиб из-за собственной невнимательности), до сих пор неизвестны.

Кроме того, профсоюз намерен контролировать процесс оплаты труда строителей, занятых на строительстве стадионов и аэропортов.

По словам председателя ЦК профсоюза, средняя заработная плата строителей на НСК «Олимпийский» составляет 2,7 тыс. грн., профсоюз же добивается ее увеличения до 3,8 тыс. грн.

В свою очередь, координатор польского профсоюза строителей Томаш НАГОРКА отметил, что в Польше на строительстве стадиона в Варшаве в конце ноября 2009 года погибло два человека. По его словам, минимальная заработная плата строителя в Польше не определена и зависит от работодателя. При этом в государственных структурах строители получают 1317 злотых (брутто), а средняя заработная плата составляет 3,3 тыс. злотых.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля т.г. в 17:45 в Киеве на реконструкции НСК «Олимпийский» во время выполнения строительных работ погиб один человек, еще один был травмирован.

По данным столичной милиции, трагедия произошла, когда строители на высоте 4 м выполняли монтаж железобетонной плиты. Плита оборвалась.

Погибший – строитель из Хмельницкой области (1967 года рождения), травмированный – строитель из Черниговской области (1980 года рождения). По данному факту органы прокуратуры возбудили криминальное дело.

Справка УНИАН. Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Украины объединяет 200 тыс. работников строительства, цементных, металлообрабатывающих, цементных и других предприятий промышленности строительных материалов, строительной индустрии и механизации, производителей стекла, а также архитекторов, проектантов, учеников и студентов строительных заведений и их преподавателей.