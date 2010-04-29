УРП “Собор” может объединиться с “Фронтом перемен”, “Порой” и региональными структурами “вчерашнего Руха” - Матвиенко

Киев. 29 апреля. УНИАН. Украинская республиканская партия “Собор” может объединиться с “Фронтом изменений”, “Порой” и региональными структурами Руха.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН народный депутат от НУ-НС, лидер УРП “Собор” Анатолий МАТВИЕНКО.

По его словам, “создание единой партии - это вопрос идеологический”. “Есть определенная логика разговоров с “Фронтом перемен”, с “Порой” и с какими-то региональными структурами от вчерашнего Руха”. Как сказал А.МАТВИЕНКО, пока еще эта идея находится на стадии обсуждения.

Он напомнил, что на сегодняшний день УРП “Собор” “приобщилась к проекту “Правительство перемен” (проект, инициированный Арсением ЯЦЕНЮКОМ - УНИАН). А.МАТВИЕНКО призвал “всех патриотов объединяться, в том числе в более мощную национально-демократическую партию”.

А.МАТВИЕНКО отметил, что возглавляемая им партия выступает за координацию усилий всех оппозиционных политических сил для ведения протестной работы. В то же время он отметил: “Мы выступаем против того, чтобы кто-то хотел монополизировать это объединение”. “Сейчас идет борьба за монополизацию. Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО) хочет, несмотря ни на что, монополизировать все протестные силы. Для чего? Для того, чтобы Юлию Владимировну вынести к власти. Мне это не интересно”, - отметил лидер УРП “Собор”.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО “является левоцентристской по своей идеологии”. “Почему идеология консервативно-национальной демократии должна сегодня стать под флаги Юлии Владимировны?” – спросил А.МАТВИЕНКО и призвал все оппозиционные силы координировать свои действия.

Лидер УРП “Собор”, говоря об инициативах Ю.ТИМОШЕНКО относительно необходимости проведения внеочередных парламентских выборов, отметил, что не исключает такого развития событий. При этом, по его словам, в его партии по данному вопросу дискуссии не было.

По словам А.МАТВИЕНКО, оппозиция “должна использовать все возможные варианты, которые дадут возможность перезагрузить абсурд, который происходит в Верховной Раде Украины”.

Он не исключил возможности проведения досрочных парламентских выборов. А.МАТВИЕНКО считает: “Мы должны или заставить их считаться с тем, что есть Конституция и что есть национальный интерес и что он должен диктовать условия поведения, или действительно идти на радикальные действия, включая и досрочные выборы”.

А.МАТВИЕНКО напомнил, что в эти дни УРП “Собор” отмечает 20-летие своего создания (29-30 апреля 1990 года в Киеве прошел учредительный съезд партии). По его словам, партия “всегда прилагала усилия для консолидации национально-демократических сил” и главным своим приоритетом считала “национальный интерес”.

В свою очередь, первый заместитель председателя УРП “Собор” Николай ЯКОВИНА отметил, что УРП “Собор” остается парламентской партией, и будем “бороться за принципы, за те идеалы, которые мы так выстрадали, которые воплощали и 20 лет назад”.

По словам члена Центрального провода партии Ольги КОБЕЦ, УРП “Собор” единственная, по сути, в Украине партия идеологического типа, которая “сохранила свою чистоту и смогла остаться в политикуме как партия, которая знает, чего она хочет и имеет свои структуры в регионах”. Она подвергла острой критике действия нынешней власти, в частности, в сфере отношений с Россией, которые не базируются на равенстве.

Член Центрального провода УРП “Собор” Сергей КОМИСАРЕНКО отметил, что партия “много внимания уделяет развитию украинской культуры”.